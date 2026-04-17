हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Election: वाराणसी की इस सीट को लेकर NDA में घमासान! ओम प्रकाश राजभर के दावे ने बढ़ाई BJP की मुश्किल

UP Election: वाराणसी की इस सीट को लेकर NDA में घमासान! ओम प्रकाश राजभर के दावे ने बढ़ाई BJP की मुश्किल

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट पर एनडीए के भीतर ही घमासान मच गया है. ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री अनिल राजभर की सीट पर दावा कर दिया है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 17 Apr 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है. ख़ासतौर से शिवपुर विधानसभा सीट का पारा अभी से हाई होता दिख रहा है. इस सीट पर वर्तमान में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं, जिन्होंने 2022 चुनाव में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को 25296 वोटो से हराया था. हैरानी की बात यह है कि गठबंधन में होने के बावजूद दोनों नेताओं ने इसी शिवपुर विधानसभा सीट से 2027 चुनाव में उतरने के साफ संकेत दे दिए हैं. 

वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट पर 2027 चुनाव में लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है. सपा, कांग्रेस और बसपा से पहले इस सीट पर एनडीए के बीच ही सियासी तलवार खींचती नजर आ रही है. इसके पीछे एनडीए गठबंधन के ही दो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और ओमप्रकाश राजभर के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई है जो इसी क्षेत्र से आते हैं. 

शिवपुर सीट पर एनडीए में ही मचा घमासान

मंत्री अनिल राजभर 2017 से लगातार शिवपुर विधानसभा से ही विधायक हैं जबकि उनके ही गठबंधन साथी मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सपा गठबंधन के दौरान 2022 चुनाव में अनिल राजभर को ही टक्कर दी थी और इस बार भी ओपी राजभर ने इस सीट पर अपनी दावा ठोंकना शुरू कर दिया है.

'रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया है...', महिला आरक्षण पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

ओम प्रकाश राजभर से एबीपी न्यूज ने वाराणसी के विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया कि वह इस बार वाराणसी के तीन विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जिसमें शिवपुर तो सबसे प्रमुख है. वहीं मंत्री अनिल राजभर भी अभी से ही इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुके हैं. विधानसभा में लोगों से संपर्क करने के साथ-साथ समीकरण साधने के साथ ही उन्होंने सीट पर चुनाव लड़ने के स्पष्ट संकेत दिए हैं. 

अनिल राजभर और ओपी राजभर आए आमने-सामने

शिवपुर विधानसभा सीट के लिए माना जाता है कि राजभर और सवर्ण वोटर जीत हार तय करते हैं. और सबसे प्रमुख बात की शिवपुर विधानसभा सीट पर दो कैबिनेट मंत्रियों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. फिलहाल में भी अलग-अलग विषयों को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला भी बोला है. इसलिए शिवपुर विधानसभा सीट पर जीत हार से ज्यादा इस बात पर लोगों की नजर बनी हुई है कि एनडीए से उम्मीदवार कौन होता है.

'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार

Published at : 17 Apr 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Anil Rajbhar UP NEWS OM Prakash Rajbhar VARANASI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड मदरसों में बाहरी बच्चों के एडमिशन मामले की होगी जांच, धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड मदरसों में बाहरी बच्चों के एडमिशन मामले की होगी जांच, धामी सरकार ने दिए जांच के आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में बीजेपी नेता ने रामायण और गीता पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, पार्टी ने बताया व्यक्तिगत विचार
महोबा में बीजेपी नेता ने रामायण और गीता पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, पार्टी ने बताया व्यक्तिगत विचार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: वाराणसी की इस सीट को लेकर NDA में घमासान! ओम प्रकाश राजभर के दावे ने बढ़ाई BJP की मुश्किल
वाराणसी की इस सीट को लेकर NDA में घमासान! ओम प्रकाश राजभर के दावे ने बढ़ाई BJP की मुश्किल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शादी में पहुंचा बच्चा बार-बार खाने के लिए मांग रहा था रसगुल्ला, हलवाई ने जलते तंदूर में फेंका
शादी में पहुंचा बच्चा बार-बार खाने के लिए मांग रहा था रसगुल्ला, हलवाई ने जलते तंदूर में फेंका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Sandeep Chaudhary: 850 सीटें...सरकार का चक्रव्यूह? | Womens Reservation Bill | PM Modi | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US war: हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का अल्टीमेटम- 'हमले बर्दाश्त नहीं....'
हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का अल्टीमेटम- 'हमले बर्दाश्त नहीं....'
हिमाचल प्रदेश
'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार
'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार
इंडिया
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
'अगले 2 हफ्ते के भीतर...', मौसम विभाग की देश के लिए बड़ी चेतावनी, जानें दिल्ली-यूपी, बिहार का ताजा अपडेट
बॉलीवुड
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
सोहेल कथूरिया से तलाक पर हंसिका मोटवानी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'मुझे कोई पछतावा नहीं है'
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
इंडिया
Delimitation Bill 2026: 'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
'मैं चाहता हूं, बंगाल भी कश्मीर बने', आगा सैयद रुहुल्लाह ऐसा क्या बोले? सीट से खड़े हो गए अमित शाह
हेल्थ
Bone Broth Soup Benefits : बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
बोन ब्रोथ सूप से बढ़ाएं प्रोटीन और पाएं मजबूत गट हेल्थ, जानें इसके फायदे
ऑटो
Car AC mileage Impact: क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
क्या बार-बार AC बंद करने से ज्यादा माइलेज देती है कार, यह तरीका फायदेमंद या खतरनाक?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget