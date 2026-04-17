वाराणसी की इस सीट को लेकर NDA में घमासान! ओम प्रकाश राजभर के दावे ने बढ़ाई BJP की मुश्किल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती नजर आ रही है. ख़ासतौर से शिवपुर विधानसभा सीट का पारा अभी से हाई होता दिख रहा है. इस सीट पर वर्तमान में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं, जिन्होंने 2022 चुनाव में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को 25296 वोटो से हराया था. हैरानी की बात यह है कि गठबंधन में होने के बावजूद दोनों नेताओं ने इसी शिवपुर विधानसभा सीट से 2027 चुनाव में उतरने के साफ संकेत दे दिए हैं.

वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट पर 2027 चुनाव में लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है. सपा, कांग्रेस और बसपा से पहले इस सीट पर एनडीए के बीच ही सियासी तलवार खींचती नजर आ रही है. इसके पीछे एनडीए गठबंधन के ही दो कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और ओमप्रकाश राजभर के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई है जो इसी क्षेत्र से आते हैं.

शिवपुर सीट पर एनडीए में ही मचा घमासान

मंत्री अनिल राजभर 2017 से लगातार शिवपुर विधानसभा से ही विधायक हैं जबकि उनके ही गठबंधन साथी मंत्री ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने सपा गठबंधन के दौरान 2022 चुनाव में अनिल राजभर को ही टक्कर दी थी और इस बार भी ओपी राजभर ने इस सीट पर अपनी दावा ठोंकना शुरू कर दिया है.

'रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया है...', महिला आरक्षण पर बोले सपा चीफ अखिलेश यादव

ओम प्रकाश राजभर से एबीपी न्यूज ने वाराणसी के विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया कि वह इस बार वाराणसी के तीन विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जिसमें शिवपुर तो सबसे प्रमुख है. वहीं मंत्री अनिल राजभर भी अभी से ही इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तैयारी में जुट चुके हैं. विधानसभा में लोगों से संपर्क करने के साथ-साथ समीकरण साधने के साथ ही उन्होंने सीट पर चुनाव लड़ने के स्पष्ट संकेत दिए हैं.

अनिल राजभर और ओपी राजभर आए आमने-सामने

शिवपुर विधानसभा सीट के लिए माना जाता है कि राजभर और सवर्ण वोटर जीत हार तय करते हैं. और सबसे प्रमुख बात की शिवपुर विधानसभा सीट पर दो कैबिनेट मंत्रियों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. फिलहाल में भी अलग-अलग विषयों को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला भी बोला है. इसलिए शिवपुर विधानसभा सीट पर जीत हार से ज्यादा इस बात पर लोगों की नजर बनी हुई है कि एनडीए से उम्मीदवार कौन होता है.

'PM मोदी से कोई इंदिरा गांधी की तरह कुर्सी नहीं..', प्रियंका गांधी पर कंगना रनौत ने किया पलटवार



