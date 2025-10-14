वाराणसी में सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले हो जाएं सावधान, अब गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

वाराणसी में प्रकाश पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. पुलिस प्रशासन के द्वारा जनपद के संवेदनशील क्षेत्र और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त करके जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिक्रमण पर खास नजर रखी जा रही है.

इसी क्रम में पुलिस ने वाराणसी के बेहद व्यस्त क्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गदौलिया मार्ग तक वाराणसी पुलिस के सीनियर अधिकारियों की तरफ से पैदल गश्त करके अतिक्रमण करने वाले लोगों को साफ चेतावनी दी गई है. अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती हैं.

वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मार्ग और गदौलिया तक बेहद भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र माना जाता है, रोजाना करीब लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं. वाराणसी पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एडीसीपी सहित निकटतम थानों की फोर्स ने पैदल गश्त करते हुए अतिक्रमण के खिलाफ लोगों को चेतावनी दी.

अतिक्रमण करने वालों को पुलिस की चेतावनी

पुलिस प्रशासन ने कहा कि जो लोग भी मनमाने तरीके से सड़क पर अतिक्रमण करते हुए देखे जाएंगे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा. बार-बार चेतावनी और तीन से अधिक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उनके सामान जब्त किए जाएंगे.

त्योहारों पर भीड़भाड़ को लेकर तैयारी

यह अभियान लगातार जारी रहेगा. त्योहारों को ध्यान में रखते हुए और बेहतर यातायात सुविधा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी के पांडेपुर अर्दली बाजार शिवपुर नई सड़क गिरजाघर गोदौलिया सिगरा महमूरगंज क्षेत्र में दीपावली के पूर्व अधिक भीड़भाड़ देखा जा रहा है. लोग सामानों की खरीदारी के लिए अपने परिवार के साथ निकल रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि वाराणसी पुलिस का यह अभियान कितना सफल साबित होता है.

