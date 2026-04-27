वाराणसी में रविवार को बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दिन में सड़क हादसे में एक महिला के घायल हो जाने के बाद स्थानीय लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कार चला रहे युवक को बुरी तरह पीट दिया, जिससे वो घायल हो गया और उसे गंभीर चोटें आई. इसके बाद चालक को बीएचयू अस्पताल भेजा जाता है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

ख़बर के मुताबिक वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र की है. जहां रविवार को रात्रि करीब 11:00 बजे मनीष कुमार सिंह अपनी ऑल्टो कार से फूलपुर थाना अंतर्गत सड़क मार्ग से गुजर रहे थे. इसी दौरान सड़क के किनारे बैठी महिला उनकी कार की चपेट में आ गई. जिससे महिला के पैर में चोट लग गई. इस घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने कार चालक को भी रोक दिया.

एक्सीडेंट के बाद कार चालक को पीटा

स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा. लेकिन बीच मौके पर मौजूद अन्य स्थानीय लोग कार चला रहे मनीष सिंह को रोक लिया और गुस्से में आकर उसकी जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया. लोगों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि वो लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे कई गंभीर चोटें आईं.

इस घटना की सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस को लगी एक टीम मौके पर पहुंची और मनीष को बीएचयू अस्पताल ले जाया गया. इस बीच इलाज के कुछ ही घंटे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मामले की जाँच की जा रही है.

यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, बांदा में 47 डिग्री पहुंचा पारा, अब बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अलर्ट

7 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा

इस मामले में एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान DCP नीतू काद्यान ने कहा कि रोड एक्सीडेंट के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार मनीष सिंह को मारा था, जिसके बाद उन्हें BHU अस्पताल भेजा गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. इस मामले में 7 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसके अलावा 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

आगरा में एमडी छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप, हॉस्टल के कमरे पड़ा मिला शव



