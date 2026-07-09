प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर में आरती के साथ विधि विधान से पूजा कर बाबा का आशीर्वाद लिया. उन्होंने मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार किया और बच्चों को दुलारा. इसके पश्चात सीएम ने काशीपुराधिपति बाबा विश्वनाथ के दरबार में गर्भगृह में जाकर षोडशोपचार पूजन कर लोक कल्य़ाण की कामना की. यहां बाबा के दर्शन करने आए भक्तों ने मुख्यमंत्री को देखकर 'हर-हर महादेव' का जयकारा लगाया.

मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी में आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' के बेटे के विवाह समारोह में भी शामिल हुए. उन्होंने इस मांगलिक वेला पर वर-वधू एवं परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं.

सीएम योगी ने विद्युत सब स्टेशन का किया निरीक्षण

काल भैरव व बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचने से पहले सीएम योगी ने चौकाघाट स्थित विद्युत सब स्टेशन का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान विद्युत सब स्टेशन पर चल रहे कार्य की प्रगति के संबंध में विभाग के अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने सभी कार्य समय से पूरा कराए जाने हेतु निर्देशित किया.

इस मौके पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल एमएसएमई राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी महापौर अशोक तिवारी सदस्य विधान परिषद राय धर्मेंद्र सिंह विधायक डॉ अवधेश सिंह सौरभ श्रीवास्तव त्रिभुवन राम मंडलायुक्त एस. राजलिंगम पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे.