वाराणसी: दालमंडी में एक दिन में 6 मकान ध्वस्त, काशी विश्वनाथ के लिए सुगम मार्ग बनाने की तैयारी

वाराणसी: मंगलवार के दिन वाराणसी के चर्चित दालमंडी बाजार में एक बार फिर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. पहली बार एक दिन में छह मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई. इस दौरान एक अलग तस्वीर तब देखने को मिली जब आमने-सामने खड़े दो मकान पर एक साथ प्रशासन का हथौड़ा चलता हुआ नजर आया. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई थी.

वाराणसी के दालमंडी में ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर तैनात एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने एबीपी लाइव को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 25 मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसके बाद उचित मुआवजा प्रदान किया जा चुका है. मंगलवार के दिन वाराणसी के दालमंडी में 6 मकान पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

400 पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी

इस दौरान 400 की संख्या में पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स और ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निर्धारित स्थल पर कड़ी नजर रखी जा रही है. प्रशासन का इस मामले पर साफ कहना है कि अब वाराणसी के दालमंडी बाजार में चौड़ीकरण अभियान और तेज किया जाएगा. आने वाले समय में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए दालमंडी बाजार से ही एक सुगम मार्ग बनाने की परियोजना है और उसी के तहत इन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है.

यह परियोजना काशी विश्वनाथ धाम के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंचना आसान बनाएगी.