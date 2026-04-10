वाराणसी पुलिस कमिश्नर का लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 12 पुलिस अधिकारी किए गए सस्पेंड

बुधवार के दिन यूपी डीजीपी के साथ वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की हुई अहम बैठक के बाद वाराणसी पुलिस कमिश्नर के एक निर्णय ने जनपद के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दी है. दरअसल विवेचनाओं के लंबित होने की शिकायतों का निस्तारण असंतोषजनक होने सहित अन्य वजह से 12 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है.

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने जनपद के पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था में कार्रवाई करते हुए 12 निरीक्षक एवं उप निरीक्षक को उनका कार्य अत्यंत खराब पाए जाने के आधार पर निलंबित करके विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया है.

लापरवाही पर लिया गया एक्शन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों के पास 60 दिन से अधिक समय से बड़ी संख्या में विवेचनाएं लंबित थी, शिकायतों का निस्तारण असंतोषजनक था, NBW की तामील और गिरफ्तारी न के बराबर थी. इसके अलावा बिना नंबर वाली गाड़ियों की सीज और विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. इन सब मामलों के मद्देनजर यह कार्रवाई हुई है.

इन पुलिस अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

इस संबंध में एबीपी लाइव को मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई में वाराणसी के कैंट थाना, शिवपुर, लालपुर पांडेयपुर और अर्दली बाजार के अंतर्गत निरीक्षक संतोष पासवान, उप निरीक्षक आशीष श्रीवास्तव, भैरव श्रीवास्तव , मुन्ना यादव, जमुना प्रसाद तिवारी , प्रवेश कुंतल, उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, कोमल यादव, आशीष कुमार सिंह, प्रमोद कुमार गुप्ता, कमल कुमार गुप्ता, विजेंद्र सिंह शामिल हैं. फिलहाल, वाराणसी में हुई इस कार्रवाई से पुलिस महकमें हड़कंप है.

लापरवाहों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

इसके अलावा आने वाले समय में भी अपनी कार्य शैली के प्रति गैर जिम्मेदार रहने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से की गई इस कार्रवाई ने लापरवाही पुलिस कर्मियों को सख्त संदेश दिया है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं जाएगी.