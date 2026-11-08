वाराणसी रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर भिड़े यात्री, जमकर हुई मारपीट

दीपावली और छठ पर्व पर बड़ी संख्या में लोग मुंबई, गुजरात और देश के बड़े शहरों से बिहार पूर्वांचल के लिए ट्रेन से सफर कर रहे हैं. इस दौरान कई ट्रेन में बैठने तक की जगह नहीं है. ऐसी कई तस्वीर सामने आ रही है जहां लोग ट्रेन में बैठने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं. कई ट्रेनों में सीट को लेकर भी विवाद की स्थिति बनती है, कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में शुमार वाराणसी रेलवे स्टेशन से सामने आई है. वाराणसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सीट को लेकर विवाद की स्थिति बन गई.

दरअसल, त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में यात्री बड़े शहरों से अपने घरों को लौटते हैं. इनमें से ज्यादातर यात्री आवागन के लिए ट्रेन का विकल्प चुनते हैं, लेकिन त्योहारों की वजह से ट्रेनों में कंफर्म सीट मिलना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करनी पड़ती है. ट्रेन में सीट को लेकर वाराणसी रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है.

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ट्रेन में बैठने को लेकर मारपीट

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में बैठने के लिए दो यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई. पहले कहासुनी दोनों के बीच हुई, इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा और फिर मानो दोनों आमने सामने हो गए. इस दौरान वहाँ मौजूद कुछ लोग तमाशबिन बनकर देखते रहे तो है कुछ लोग मारपीट को छुड़ाने का भी प्रयास कर रहे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है .

बड़े शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन

मुंबई गुजरात दिल्ली और देश के प्रमुख शहरों से लाखों की संख्या में लोग छठ और दीपावली पर्व पर पूर्वांचल व बिहार के लिए यात्रा कर रहे हैं . इस दौरान रेलवे की तरफ से अलग-अलग शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन भी निर्धारित अवधि में चलाई जा रही है लेकिन इसके बाद भी ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है.

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