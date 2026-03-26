वाराणसी में 27 मार्च को वृहद रोजगार मेला का आयोजन, जानिए कैसे करेंगे आवेदन?

वाराणसी में युवाओं को शैक्षणिक योग्यता और उनके हुनर के आधार पर रोजगार प्राप्त करने का एक शानदार अवसर मिलने वाला है. दरअसल वाराणसी के मिर्जामुराद में इसी माह के 27 मार्च को एक वृहद रोजगार मेला का आयोजन होगा, जिसमें 60 कंपनियां युवाओं को चयन करने के लिए पहुंच रही हैं. इसमें पहुंचने वाले युवाओं को निर्धारित स्थल पर पहुंचकर पंजीकरण करने का अवसर मिलेगा.

'किसान इंटर कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन'

रोजगार मेला प्रभारी दीप सिंह की तरफ से एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के मिर्जामुराद स्थित किसान इंटर कॉलेज में 27 मार्च को एक वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की 60 नामचीन कंपनियां युवाओं का चयन करेंगी. इस रोजगार मेला में 6000 युवाओं के पहुंचने का अनुमान भी है. वाराणसी में यह एकदिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है.

'इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा चयन'

वाराणसी में आयोजित रोजगार मेला में शैक्षणिक योग्यता के लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रैजुएट डिप्लोमा आईटीआई निर्धारित है. इसके अलावा अभ्यर्थी को मिर्जामुराद स्थित किसान इंटर कॉलेज पर पहुंचकर पंजीकरण करने का अवसर प्राप्त होगा. ऐसे में विभागीय स्तर पर इस आयोजन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है.