मणिकर्णिका विवाद: यूपी सरकार और संजय सिंह आमने-सामने, अगले चार दिनों तक काशी में डालेंगे डेरा

वाराणसी के मणिकर्णिका घाट मूर्ति मामले को लेकर AI जनरेटेड वीडियो के आधार पर भ्रामक खबर फैलाने को लेकर 8 लोगों के खिलाफ वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. इन आठ लोगों में आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बिहार के पप्पू यादव का भी नाम शामिल है. इसी बीच संजय सिंह वाराणसी पहुंचे हैं. 19 जनवरी से अगले 22 जनवरी तक वह वाराणसी के ही अलग-अलग जगह पर रोजगार दो सामाजिक न्याय दो पदयात्रा में शामिल होंगे.



वाराणसी पुलिस द्वारा मणिकर्णिका मूर्ति मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए भ्रामक खबर फैलाने के आधार पर आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है. इसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी नाम शामिल है. इसी बीच वाराणसी में सियासी हलचल और बढ़ चुकी है.

संजय सिंह वाराणसी में अगले चार दिनों तक निकालेंगे पदयात्रा

दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वाराणसी में अगले चार दिनों तक अलग-अलग जगह पर पदयात्रा निकालेंगे. इस पदयात्रा का नाम रोजगार दो सामाजिक न्याय दो रखा गया है , जो वाराणसी के राजातालाब, जंसा, लहरतारा, सारनाथ और सिकरौल से नदेसर जाकर समाप्त होगी.

"AI जनरेटेड वीडियो के आरोप पर संजय सिंह का पलटवार"

वाराणसी पहुंचे संजय सिंह ने अपने ऊपर भ्रामक खबर फैलाने के आरोप को लेकर कहा कि - मणिकर्णिका घाट के वायरल होते वीडियो को जब AI कहा जा रहा है तो वहां मौजूद बाबा द्वारा मोबाइल पर वीडियो बनाया गया है उसकी सच्चाई क्या है. अलग-अलग वीडियो सामने आए हैं क्या वह भी AI जनरेटेड है . उन्होंने हिंदुओं की आस्था पर गहरा प्रहार करने का आरोप लगाया है.

दरअसल, बीते दिनों वाराणसी दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट विवाद पर खुलकर अपनी बात रखते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया था. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मणिकर्णिका घाट पर भी पुनर्निर्माण और विकास कार्य कराया जा रहा है. इसको लेकर भी कांग्रेस और उसके समर्थक अनर्गल आरोप लगा रहे हैं.