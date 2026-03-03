उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक शहर काशी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है. वाराणसी जनपद डोमरी के शहरी वन में एक घंटे में 251446 पौधारोपण किया गया है. इससे पहले सबसे ज्यादा पौधारोपण का रिकॉर्ड चीन के नाम 2018 में रहा था. काशी में रचे गए इस बड़े कृतिमान के लिए वाराणसी नगर निगम के अलावा एनडीआरएफ, वाराणसी पुलिस हजारों छात्र इसके अलावा सेना का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा.

एक घंटे में 251446 पौधारोपण, चीन का टूटा रिकॉर्ड

एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार, डोमरी के शहरी वन में एक घंटे में 2,51,446 पौधारोपण किया गया है. इससे पहले सबसे ज्यादा पौधारोपण का रिकॉर्ड चीन के नाम 2018 में रहा था. आध्यात्मिक नगरी काशी में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की गई है, ना सिर्फ वाराणसी जनपद बल्कि आसपास के जनपद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया.

इस अभियान दौरान सिर्फ 1 घंटे में 2,51,446 पौधारोपण कर चीन के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त भी कर दिया गया. इस मौके पर काशी के महापौर के साथ-साथ जिला प्रशासन के अधिकारी छात्र एनडीआरएफ के जवान भी मौजूद रहे. यह पौधारोपण जनपद के सुजाबाद डोमरी के 350 बीघा क्षेत्र में शहरीवन में पूरा किया गया.

60 अलग-अलग सेक्टर में किया विभाजित, हर सेक्टर में लगाए 4000 पौधे

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस शहरीवन को 60 अलग-अलग सेक्टर में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर में 4000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं . इनमें शीशम अर्जुन सागवान बांस जैसे 27 देसी प्रजातियों के साथ-साथ आम अमरूद पपीता जैसे फलदार वृक्षों को भी लगाया गया है. इस अभियान में वाराणसी नगर निगम, जिला प्रशासन भारतीय सेना , एनडीआरफ सहित वाराणसी के हजारों छात्र-छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है. एक घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर काशी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे हर राज्य को सिखना चाहिए.