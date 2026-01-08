वाराणसी: दालमंडी में फिर चला प्रशासन का हथौड़ा, 20 मकानों की रजिस्ट्री के बाद ध्वस्तीकरण

वाराणसी में SIR प्रक्रिया के ठीक बाद वाराणसी के चर्चित दालमंडी बाजार में एक बार फिर प्रशासन का हथौड़ा चला. बुधवार को वाराणसी के दालमंडी स्थित दुकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. इस दौरान दालमंडी में भारी संख्या में स्थानीय पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और अधिकारियों की मौजूदगी भी रही. कुछ अवधि के लिए बैरिकेडिंग लगाकर लोगों के आवागमन को भी निर्धारित स्थान के लिए रोका गया था.

एबीपी लावइ को मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के दालमंडी बाजार में चौड़ीकरण अभियान के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए एक सुगम मार्ग बनाया जाएगा. इसीलिए वाराणसी के दालमंडी बाजार में 181 मकान और 6 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है.

20 मकानों की हो चुकी है रजिस्ट्री

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, 20 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें उचित मुआवजा दिया जा चुका है. इसके बाद बुधवार को भारी संख्या में फोर्स के साथ प्रशासन ने मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. यह चौड़ीकरण अभियान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के विस्तार का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

व्यापारियों ने योगी सरकार से लगाई गुहार

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान जब स्थानीय लोगों से मुआवजे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जो लोग भी राजी हैं, वे रजिस्ट्री करके मुआवजा ले रहे हैं. लेकिन बहुत से लोग इस चौड़ीकरण अभियान से सहमत नहीं हैं. स्थानीय व्यापारियों ने कहा, "सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए और यहां पर जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए दूसरी जगह पर व्यवस्था करनी चाहिए. नहीं तो उनका परिवार, रोजी-रोटी, सब कुछ प्रभावित होगा."

व्यापारियों का कहना है कि दालमंडी बाजार पीढ़ियों से उनकी आजीविका का साधन रहा है और अचानक विस्थापन से उनके परिवारों पर गहरा असर पड़ेगा.

भारी फोर्स की तैनाती

ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त किया था. स्थानीय पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई थी. इलाके में बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को नियंत्रित किया गया.

181 मकान और 6 धार्मिक स्थल चिह्नित

चौड़ीकरण परियोजना के तहत कुल 181 मकानों और 6 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया है. प्रशासन का लक्ष्य है कि जिन लोगों की संपत्ति प्रभावित हो रही है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए. हालांकि, कई स्थानीय लोगों का मानना है कि मुआवजा पर्याप्त नहीं है और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था की भी जरूरत है. विशेष रूप से व्यापारियों के लिए, जिनकी दुकानें इस इलाके में हैं, नई जगह पर व्यवसाय स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच को आसान और सुगम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, लेकिन स्थानीय व्यापारियों और निवासियों की चिंताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है.