उत्तर पदेश में अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले बनारस में अब खेल को भी एक नई उड़ान मिल रही है . जहां एक तरफ वाराणसी के गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अपने अंतिम चरण में है,तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को भी इसी जनपद में एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है. वाराणसी जनपद को नवनिर्मित हॉकी टर्फ की सौगात मिली है जहां जनपद के साथ-साथ पूर्वांचल के खिलाड़ी भी आधुनिक सुविधाओं के साथ अभ्यास करते नजर आ रहे हैं.

आधुनिक तकनीक से निर्मित इस टर्फ पर उम्मीद की जा रही है कि होनहार खिलाडियों को नर्सरी तैयारी होगी. जो आगे चलकर प्रदेश और देश में परचम लहराएंगे. कोचिंग की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है.

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अब मिट्टी वाले पिच पर नहीं टर्फ पिच पर अभ्यास करेंगे खिलाड़ी

वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए शुरू किए गए नवनिर्मित हॉकी टर्फ पिच पर भारत के लिए दो बार ओलंपिक में मेडल लाने वाले ललित उपाध्याय खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे. एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान ओलंपियन ललित उपाध्याय ने कहा कि- यह वही जगह है जहां पर मिट्टी के ग्राउंड में हम अभ्यास करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ अब नौजवान खिलाड़ी इस नवनिर्मित पिच पर अभ्यास कर सकेंगे. इसके लिए देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाराणसी जिला प्रशासन का आभार है जिन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए इस पिच के माध्यम से सुनहरा अवसर प्रदान किया है.

पूर्वांचल तक के खिलाड़ी का रुख

हॉकी के इस नवनिर्मित स्टेडियम में खेलने के लिए न सिर्फ जनपद वाराणसी से बल्कि पूर्वांचल से खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं. सबसे प्रमुख बात की उन्हें अच्छी सुविधाओं के साथ-साथ यहां पर अनुभवी खिलाड़ीयों, ओलंपियन का मार्गदर्शन भी मिल रहा है. यह हॉकी पिच उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक वरदान माना जा रहा है.

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