हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी को मिली आधुनिक हॉकी टर्फ की सौगात, ओलंपियन ललित उपाध्याय करेंगे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन

वाराणसी को मिली आधुनिक हॉकी टर्फ की सौगात, ओलंपियन ललित उपाध्याय करेंगे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन

Varanasi News In Hindi: आधुनिक तकनीक से निर्मित इस टर्फ पर उम्मीद की जा रही है कि होनहार खिलाडियों को नर्सरी तैयारी होगी. जो आगे चलकर प्रदेश और देश में परचम लहराएंगे. है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Updated at : 16 May 2026 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर पदेश में अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र माने जाने वाले बनारस में अब खेल को भी एक नई उड़ान मिल रही है . जहां एक तरफ वाराणसी के गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अपने अंतिम चरण में है,तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय खेल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को भी इसी जनपद में एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है. वाराणसी जनपद को नवनिर्मित हॉकी टर्फ की सौगात मिली है जहां जनपद के साथ-साथ पूर्वांचल के खिलाड़ी भी आधुनिक सुविधाओं के साथ अभ्यास करते नजर आ रहे हैं. 

आधुनिक तकनीक से निर्मित इस टर्फ पर उम्मीद की जा रही है कि होनहार खिलाडियों को नर्सरी तैयारी होगी. जो आगे चलकर प्रदेश और देश में परचम लहराएंगे. कोचिंग की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखइया हैं' 7 साल पुराना बयान आजम खान को पड़ा भारी, मिली 2 साल की सजा

अब मिट्टी वाले पिच पर नहीं टर्फ पिच पर अभ्यास करेंगे खिलाड़ी 

वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में हॉकी खिलाड़ियों के लिए शुरू किए गए नवनिर्मित हॉकी टर्फ पिच पर भारत के लिए दो बार ओलंपिक में मेडल लाने वाले ललित उपाध्याय खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे. एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान ओलंपियन ललित उपाध्याय ने कहा कि- यह वही जगह है जहां पर मिट्टी के ग्राउंड में हम अभ्यास करते थे, लेकिन वर्तमान समय में आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ अब नौजवान खिलाड़ी इस नवनिर्मित पिच पर अभ्यास कर सकेंगे. इसके लिए देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाराणसी जिला प्रशासन का आभार है जिन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए इस पिच के माध्यम से सुनहरा अवसर प्रदान किया है.

पूर्वांचल तक के खिलाड़ी का रुख

हॉकी के इस नवनिर्मित स्टेडियम में खेलने के लिए न सिर्फ जनपद वाराणसी से बल्कि पूर्वांचल से खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं. सबसे प्रमुख बात की उन्हें अच्छी सुविधाओं के साथ-साथ यहां पर अनुभवी खिलाड़ीयों, ओलंपियन का मार्गदर्शन भी मिल रहा है. यह हॉकी पिच उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक वरदान माना जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: वाराणसी: दालमंडी में मकान-दुकान के बाद अब 6 मस्जिदों पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने शुरू की तैयारी

Published at : 16 May 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS Hockey Turf
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी को मिली आधुनिक हॉकी टर्फ की सौगात, ओलंपियन ललित उपाध्याय करेंगे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन
वाराणसी को मिली आधुनिक हॉकी टर्फ की सौगात, ओलंपियन ललित उपाध्याय करेंगे खिलाड़ियों का मार्गदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी योगी सरकार को सलाह, पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच उठाएं कदम
बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी योगी सरकार को सलाह, पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के बीच उठाएं कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती रजिस्ट्री ऑफिस में पुश्तैनी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, बुजुर्ग पिता के सामने भिड़े परिवार के लोग
बस्ती रजिस्ट्री ऑफिस में पुश्तैनी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष, बुजुर्ग पिता के सामने भिड़े परिवार के लोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बहराइच में महिला को जिंदा जलाने का आरोप, सौतेले भाइयों-भतीजों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का केस दर्ज
बहराइच में महिला को जिंदा जलाने का आरोप, सौतेले भाइयों-भतीजों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का केस दर्ज
Advertisement

वीडियोज

पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
महाराष्ट्र
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ओटीटी
Karuppu OTT Release: सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
Home Tips
Mango Storage Tips: क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
क्या फ्रिज में रखने चाहिए आम? जानें इन्हें स्टोर करने का बेस्ट तरीका
जनरल नॉलेज
Arshdeep Singh Controversy: नस्लीय टिप्पणी करने पर कितनी होती है सजा, इसको लेकर क्या है कानून?
नस्लीय टिप्पणी करने पर कितनी होती है सजा, इसको लेकर क्या है कानून?
टेक्नोलॉजी
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
OpenAI पर बड़ा आरोप! क्या आपका निजी डेटा Google और Meta तक पहुंचाया गया? कंपनी पर ठोका गया केस
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Embed widget