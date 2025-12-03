वाराणसी में ठंड से बचाव के लिए 26 स्मार्ट रैन बसेरे तैयार, वाई-फाई और हीटर जैसी सुविधाओं के साथ

ठंड बढ़ने के साथ-साथ अब वाराणसी नगर निगम की तरफ से रैन बसेरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार इस बार वाराणसी नगर निगम की तरफ से कुल 26 अलग-अलग स्थान पर रैन बसेरा बेघर लोगों को प्रदान किया जाएगा. और सबसे खास बात की यह सभी आमजन की सुविधाओं के आधार पर स्मार्ट रैन बसेरे के रूप में पहचाने जाएंगे.

रैन बसेरों में आधुनिक सुविधाएं

ABP live को मिली जानकारी के अनुसार बढ़ते ठंड को देखते हुए वाराणसी नगर निगम द्वारा रेन बसेरों को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस बार वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों में 13 स्थायी और 13 अस्थायी रैन बसेरा तैयार किया जा रहा है, जिसमें बेघर और जरूरतमंद लोगों को ठहरने की व्यवस्था मिलेगी.

हीटर, अलाव और वाई-फाई की सुविधा

सबसे खास बात की यह सभी रैन बसेरा ठंड से बचाव के लिए हीटर, अलाव, अलग शौचालय, सेनेटरी वेंडिंग मशीन के अलावा आधुनिक सुविधाओं से भी युक्त होंगे. यहां तक की इन्हें वाई-फाई से भी लैस किया जाएगा. ठंड से लोगों को राहत दिलाने और बेघर जरूरतमंद लोगों को आश्रय देने के लिए कुल 26 स्मार्ट रैन बसेरा तैयार किया जा रहा है. यहां पर लोगों के प्रवेश के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा और सबसे प्रमुख बात यह कि इस बार के यह रैन बसेरे स्मार्ट रैन बसेरे के रूप में पहचाने जाएंगे.