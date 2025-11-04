वाराणसी नगर निगम द्वारा नियमावली 2021 में जनपद की स्वच्छता को लेकर खास जोर दिया गया है. इसको लेकर अब नगर निगम के कर्मचारी बनारस के घाटों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त भी नजर आ रहे हैं. इसी कड़ी में वाराणसी के गंगा घाट पर एक युवक को गुटखा थूकने पर ढाई सौ रुपए जुर्माना देना पड़ा. हालांकि इसके बाद आसपास के कुछ अन्य लोग भी चौकन्ना हो गए और वह स्वच्छता के इस मुहिम को लेकर सतर्क नजर आए.

वाराणसी का अस्सी घाट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां पर सुबह ए बनारस मंच पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग अभ्यास और नियमित तौर पर गंगा आरती देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसी बीच मंगलवार के दिन प्रेमनाथ कुमार नामक व्यक्ति ने अस्सी घाट पर खुले में गुटखा थूक दिया.

युवक पर लगाया 250 रुपये का जुर्माना

इसके बाद वहां मौजूद नगर निगम के कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रेमनाथ पर गंदगी करने को लेकर 250 रुपए जुर्माना लगाया, उन्हें एक रसीद भी दी गई. आसपास के लोग इस कार्रवाई को देखकर काफी हैरान हो गए, क्योंकि इस प्रकार के कड़े नियमों के तहत चलाई जाने वाली मुहिम पहले कभी नहीं देखी गई.

अस्सी घाट से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था स्वच्छता का संदेश

वाराणसी का अस्सी घाट बनारस में सबसे ज्यादा चर्चित माना जाता है. यहां देश-विदेश से पर्यटक घूमने के लिए पहुंचते हैं. सबसे प्रमुख बात की वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से ही स्वच्छता का संदेश दिया था. अन्य घाट की तुलना में यह घाट काफी साफ सुथरा भी देखा जाता है. वहीं नगर निगम की तरफ से लागू की गई नई नियमावली के बाद अब लोगों को गंदगी न करके स्वच्छता के प्रति विशेष जागरूक रहने के लिए संदेश दिया जा रहा है.

गौरतलब है कि वाराणसी में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने स्वच्छता नियमावली 2021 लागू कर दी गई है, जिसके तहत गंदगी करने वालों पर अलग-अलग मामलों में जुर्माने के साथ-साथ FIR तक का भी प्रावधान तय किया गया है. अब इसका असर जमीन पर देखने को मिलने लगा है.

