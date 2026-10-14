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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में 450 साल पुरानी परंपरा टूटी? रामलीला हुई लेकिन नहीं पहुंचे नमाजी

वाराणसी में 450 साल पुरानी परंपरा टूटी? रामलीला हुई लेकिन नहीं पहुंचे नमाजी

काशी के 450 वर्षों से आयोजित होने वाली लाट भैरव चबूतरे की एक ऐसी तस्वीर जो यह कहने के लिए मजबूर हो गए की गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाने वाले यह खूबसूरत परंपरा भी अब टूट गई.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 14 Oct 2026 04:55 PM (IST)
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परंपराओं के शहर काशी में सभी धर्म की विरासत को बेहद खूबसूरती के साथ संजोया गया है. इसी में से एक है काशी के 450 वर्षों से आयोजित होने वाली लाट भैरव चबूतरे की एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया के लिए नजीर के तौर पर देखी जाती थी.  

लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद काशी के लोग यह कहने के लिए मजबूर हो गए की गंगा-जमुनी तहजीब को दर्शाने वाले यह खूबसूरत परंपरा भी अब टूट गई. हालांकि इसके पीछे अपने-अपने तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि परंपरा को जारी रखने के लिए किसी ने भी अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की. 

'इस चबूतरे पर आयोजित होता रहा रामलीला और नमाज'

एबीपी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोग बताते हैं कि वाराणसी के लाट भैरव चबूतरे पर करीब 450 वर्षों से हर मनमुटाव को एक तरफ रखते हुए रामलीला का मंचन और नमाज एक साथ पढ़ी जाती थी. सूर्यास्त की अवधि में जहां चबूतरे के एक तरफ  मानस की चौपाई पर रामलीला के कलाकार मंचन करते थे तो वहीं दूसरी तरफ नमाज भी अदा की जाती थी. सांप्रदायिक सौहार्द की यह अनोखी तस्वीर शायद ही दुनिया के किसी और देश शहर में देखने को मिले.

दोनों धर्म और परंपराओं को जीने वाले लोग भी एक दूसरे के इस आयोजन में ऐसे शामिल होते थे, जो बाकी लोगों के लिए भी एक हैरान करने वाली बात रहती. इस वर्ष रामलीला तो आयोजित हुई है, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नमाजी नहीं पहुंचे जो पहली बार हुआ. इसके बाद तो काशी के लोगों ने कहा कि - सैकड़ो वर्ष पुरानी यह परंपरा आज टूट गई. 

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'आखिर क्यों नहीं पहुंचे नमाजी?'

वाराणसी के लाट भैरव पर रामलीला आयोजन समिति के लोगों ने भी दुख जताया है. वहीं रामलीला के दौरान नमाज ना पढ़े जाने को लेकर अलग-अलग दावा किया जा रहा है. स्थानीय कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीते वर्षों से यहां पर अलग-अलग परंपराएं शुरू हुई है, जिसके बाद दूसरे धर्म के लोग यह मानते है कि जहां पहले सांप्रदायिक सौहार्द के आधार पर दोनों धर्म के लोग एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हुए हर मर्यादा का पालन करते थे.

वहीं अब जबरदस्ती नए-नए आयोजन को यहां पर आयोजित किया जा रहा है जो एक नए विवाद को जन्म दे सकता है. हालांकि इस पर दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है लेकिन यह तय है कि काशी के लोगों में भी इस परंपरा के टूटने से निराशा है. 

Published at : 14 Oct 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
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