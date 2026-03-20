वाराणसी: गंगा में इफ्तार पर बढ़ा विवाद, वकील ने लगाया कोर्ट परिसर में खुलेआम धमकाने का आरोप

वाराणसी में गंगा घाट पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करने और नाव पर बिरयानी खाने के बाद हड्डियां गंगा में फेंकने का मामला और बढ़ता दिख रहा है. इस मामले में शिकायतकर्ता के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने आरोपियों पर धमकी देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर भी हमें धमकी दी गई. वो इस मामले में एक और मुकदमा दर्ज कराएंगे.

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि "अदालत में हम लोगों के भी धमकी दी जा रही है. अभी मीडिया और पत्रकारों के सामने जिस तरह से अदालत में धमकी दी गई है. वहीं वादी मुकदमा को भी लगातार फोन करके धमकी दी जा रही है, इनका ये कृत्य निंदनीय है." उन्होंने सभी आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की.

कोर्ट परिसर में धमकी देने का आरोप

वकील ने कहा कि जब कोर्ट में हम लोग बात कर रहे थे तो इन लोगों के साथ आए 8-10 लोग धमकी देने लगे कि आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं. इस तरह की इनकी जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हटाने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठना पड़ेगा. इन लोगों के खिलाफ, जिस प्रकार से इन्होंने मां गंगा का अपमान किया, हमारें मांझी भाईयों का अपमान किया वो अत्यंत निंदनीय है और इसके बाद ये लोग अदालत में गुंडागर्दी कर रहे हैं.

रासुका के तहत कार्रवाई की मांग

उन्होंने कहा कि इसके लिए इनको क्षमा नहीं किया जा सकता है. इनके खिलाफ वो जल्द ही एक ओर मुकदमा कैंट थाने में दर्ज कराएंगे. इससे पहले मामले के मुख्य वादी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रजत जायसवाल ने भी सिगरा थाने में अज्ञात लोगों पर उन्हें धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई है.

रजत जायसवाल ने कहा कि इस केस के बाद से ही उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही है. उन्हें और उनके परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही है, जिसके बाद से उनका परिवार काफी डरा हुआ महसूस कर रहा है. पुलिस ने इस प्रकरण में दो और गंभीर धाराएं जोड़ते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.