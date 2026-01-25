हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में पति-पत्नी चला रहे थे देह व्यापार का धंधा, स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस का छापा

वाराणसी में पति-पत्नी चला रहे थे देह व्यापार का धंधा, स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस का छापा

Varanasi News: पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से यह धंधा चला रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा था. युवतियों को बहला-फुसलाकर या झूठे वादे करके इस धंधे में फंसाया जा रहा था.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: जतिन राय | Updated at : 25 Jan 2026 10:44 AM (IST)
बीते 6 महीने में वाराणसी जनपद में देह व्यापार से जुड़े इतने मामले सामने आए हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. लोगों के बीच बस यही चर्चा है कि भला धर्म नगरी काशी में मर्यादा को तार तार करने वाले ऐसे धंधे कैसे हो रहे हैं. और सबसे प्रमुख बात कि ऐसे गैर कानूनी धंधे उन जगहों पर हो रहे हैं जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं.

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत कुंज विहार कॉलोनी में एक देह व्यापार पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की. इस दौरान मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह रैकेट आवासीय इलाके में चलाया जा रहा था, जिससे स्थानीय लोगों में काफी रोष है. लोगों का कहना है कि ऐसे गैर कानूनी धंधे रिहायशी इलाकों में चलाए जा रहे हैं तो समाज पर इसका बुरा असर पड़ता है.

पति-पत्नी द्वारा चलाया जा रहा था रैकेट

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैर कानूनी धंधे को पति-पत्नी और उसकी साली द्वारा मिलकर चलाया जा रहा था. पुलिस की जांच में सामने आया कि बंगाल तक से युवतियों को लाकर यह गैर कानूनी धंधा किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से यह धंधा चला रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रखा था. युवतियों को बहला-फुसलाकर या झूठे वादे करके इस धंधे में फंसाया जा रहा था.

मौके से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद

वाराणसी पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था. फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस मामले में और भी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. सूत्रों के अनुसार इस रैकेट से जुड़े कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने बताया कि जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं.

पिछले 6 महीने में कई मामले सामने आए

वाराणसी में पिछले 6 महीने में देह व्यापार के कई मामले सामने आए हैं. इससे पहले भी पुलिस ने ऐसे कई रैकेट का भंडाफोड़ किया है. लेकिन बार-बार ऐसे मामले सामने आने से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर धर्म नगरी में ऐसे गैर कानूनी धंधे कैसे पनप रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे धंधे पूरी तरह बंद हो सकें. कई सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले पर चिंता जताई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

धर्म नगरी में मर्यादा का सवाल

वाराणसी को धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है. यहां देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. ऐसे में यहां इस तरह के गैर कानूनी धंधे चलना लोगों को स्वीकार नहीं है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि काशी की मर्यादा और परंपरा को बचाए रखना जरूरी है. ऐसे धंधे न सिर्फ कानून के खिलाफ हैं बल्कि समाज के लिए भी खतरा हैं. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त से सख्त सजा दी जाए.

पुलिस का रुख

वाराणसी पुलिस का साफ कहना है कि आगे भी ऐसे धंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा है कि जो भी इस तरह के गैर कानूनी धंधे में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि अगर उन्हें ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी हो तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी.

आगे की जांच जारी

फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की जा रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े सभी लोगों का पता लगाया जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट की कोई और शाखाएं भी हैं. सूत्रों के अनुसार पुलिस को उम्मीद है कि जांच में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 25 Jan 2026 10:44 AM (IST)
