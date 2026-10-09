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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी आने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज, गंगा में मिलेगा बोटिंग का रोमांच

वाराणसी आने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज, गंगा में मिलेगा बोटिंग का रोमांच

वाराणसी में प्रशासन ने गंगा नदी में बड़ी नावों के संचालन को अनुमति दे दी है. बीते दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से नावों के संचालन पर रोक लगाई गई थी.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 09 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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यदि आप भी भगवान शिव की नगरी काशी (वाराणसी) आने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है. वाराणसी आने वाले सैलानियों को एक बार फिर से नौका विहार का रोमांच मिलने वाला है. वाराणसी पुलिस प्रशासन की तरफ से गंगा नदी में बड़ी नाव चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है.

दरअसल बीते दिनों गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से महीनों से वाराणसी में नौका संचालन पर रोक लगाई गई थी. हालांकि, यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया था. अब जब गंगा का जलस्तर सामान्य की ओर है तब वाराणसी पुलिस प्रशासन की तरफ से गंगा नदी में बड़ी नाव चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. 9 अक्टूबर सुबह 6:00 से शाम 5:00 बजे तक सभी सुरक्षा मानक को ध्यान में रखते हुए नौका संचालन किया जा सकता है.

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9 अक्टूबर से नौका संचालन शुरू

एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान एसीपी डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि - गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से वाराणसी के गंगा नदी में नौका संचालन पर रोक लगा दी गई थी. उन्होंने कहा कि अब गंगा का जलस्तर सामान्य की ओर है. इसी को ध्यान में रखते हुए 9 अक्टूबर से सुबह 6:00 से शाम 5:00 बजे तक वाराणसी के गंगा नदी में बड़ी नाव को चलाने की अनुमति दे दी गई है.

छोटी नावों के संचालन पर रोक बरकरार

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि अभी सिर्फ बड़ी नाव चलाने की अनुमति दी गई है. जबकि छोटी नाव को चलाने पर रोक बरकरार रहेगी यानी छोटी नावों के संचालन की अनुमति नहीं मिली है. उन्होंने यह भी कहा कि लाइफ जैकेट, नाव में निर्धारित संख्या में यात्रियों की संख्या सहित सभी सुरक्षा मानक के साथ ही नौका संचालन की अनुमति है. 

ठंड के दिनों में यात्री पसंद करते हैं नौका विहार

वाराणसी के प्राचीन धर्म स्थल पर दर्शन करने के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी के गंगा घाट पर भ्रमण करने के लिए आते हैं. इस दौरान वह गंगा नदी में नौका विहार करना पसंद करते हैं. खास तौर पर ठंड के दिनों में उन्हें यह सफर काफी रास आता है. ऐसे में नौका विहार एक बार फिर शुरू होने के बाद काशी में उनका सफर और भी खुशनुमा होगा.

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Published at : 09 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
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