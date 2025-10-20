देशभर में हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है. इसी क्रम में काशी में धनतेरस से ही माता अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन और लावा प्रसाद रूपी खजाना प्राप्त करने की भी परंपरा है.

मिली जानकारी के अनुसार धनतेरस से तीन दिन दीपावली तक 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता अन्नपूर्णा का दर्शन प्राप्त किया है. अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु कतार में लगे हैं. माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए देशभर के अलग-अलग शहरों से लोग पहुंचते हैं.

8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान

मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से घर में धन वैभव समृद्धि की प्राप्ति होती है. पूरे वर्ष में सिर्फ दीपावली पर्व के दौरान, वाराणसी में स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता का दर्शन प्राप्त होता है. इस दौरान श्रद्धालुओं को आशीर्वाद के रूप में खजाने का भी वितरण किया जाता है.

इस बार भी उस परंपरा का विधि विधान सहित निर्वहन किया जा रहा है. तीन दिन तक करीब 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता अन्नपूर्णा का दर्शन कर लिया है और उन्हें आशीर्वाद के रूप में खजाना भी मिला है. जानकारी के मुताबिक 8 लाख लोगों के मंदिर पहुंचने का अनुमान है. अगले दो दिन भी श्रद्धालुओं को माता अन्नपूर्णा का दर्शन और खजाना प्राप्त हो सकेगा.

देश के कोने-कोने से पहुंचे लोग

माता अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए न सिर्फ काशी से बल्कि मध्य प्रदेश बिहार दिल्ली राजस्थान गुजरात और अन्य बड़े शहरों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. घंटों तक कतार में लगकर वह बनारस की गलियों से होते हुए माता अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे.

सुख-समृद्धि के लिए मिलने वाले माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद को पाकर श्रद्धालु उत्साहित हैं. इस बार अनुमान है कि पिछले वर्ष से अधिक संख्या में श्रद्धालु माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए पहुंचने की संभावना है. फिलहाल श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए आना-जाना लगातार लगा हुआ है.