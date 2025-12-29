वाराणसी के गंगा घाट पर विदेशी पर्यटक के साथ तू-तड़ाक, VIDEO वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान

वाराणसी के गंगा घाट पर घूमने के लिए विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं. इस बीच एक वीडियो गंगा घाट का सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. इस वीडियो में देखा जा रहा है कि विदेशी पर्यटक की गंगा घाट पर मौजूद लोगों के साथ बहस हो रही है. इस दौरान विदेश पर्यटक सांता क्लाज का ड्रेस भी पहने नजर आ रहे है. पुलिस का इस मामले पर कहना है कि कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी, दोनों पक्ष की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है.

दरअसल, वाराणसी के गंगा घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र में है. इस वीडियो में कुछ विदेशी पर्यटक घाट किनारे नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने सांता क्लाज का ड्रेस भी पहना है. इसी बीच किसी बात को लेकर उनकी वहां मौजूद लोगों से बहस हो गई.

दोनों ही पक्षों ने नहीं दर्ज कराई शिकायत

इस मामले पर एबीपी लाइव ने एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी से बात की है उनका कहना है कि - यह वायरल वीडियो पुराना है , 25 दिसंबर का वीडियो बताया जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टिया कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई थी. इसके बाद कुछ समय के लिए आपस में बहस हुआ है, हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से कहीं भी शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है.

जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी

वाराणसी पुलिस का इस मामले पर साफ कहना है की जांच के बाद अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल इस मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुआ है. आपको बता दें कि हर रोज वाराणसी में बड़ी तादाद में देश और विदेश से पर्यटक व श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में यह मामला कहीं- कहीं न वाराणसी की छवि को प्रभावित कर सकता है, जरूरी है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये ताकि दोबार ऐसी घटनाएं न हों.