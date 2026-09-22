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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी: बाढ़ का पानी घटा तो फिर लौटी घाटों की रौनक, अस्सी घाट पर गंगा आरती शुरू

वाराणसी: बाढ़ का पानी घटा तो फिर लौटी घाटों की रौनक, अस्सी घाट पर गंगा आरती शुरू

वाराणसी में बाढ़ के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है. घाटों की रौनक भी लौटने लगी है. अस्सी घाट पर फिर से गंगा आरती शुरू हो चुकी है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 22 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हफ्तों तक बाढ़ की चपेट में रहने के बाद अब गंगा तटवर्ती क्षेत्र का आम जनजीवन सामान्य हो रहा है. कुछ घाटों का आपसी संपर्क पुनः जुड़ने के बाद आवागमन भी हो रहा है, इसी बीच गंगा का जलस्तर कम होने के बाद एक बार फिर से वाराणसी के अस्सी घाट स्थित निर्धारित स्थान पर गंगा आरती को संपन्न कराया गया. इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा आरती को देखने के लिए पहुंचे थे. 

जबकि अभी तक बाढ़ के चलते घाटों की गतिविधियां स्थगित थीं. लेकिन अब धीरे-धीरे फिर से घाटों की रौनक बढ़ने लगी है और बड़ी संख्या में स्थानीय और बाहरी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं.

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आम जनजीवन हो रहा सामान्य 

सितंबर के शुरुआती दो सप्ताह तक वाराणसी के गंगा और वरुणा तटवर्ती क्षेत्र बाढ़ की चपेट में रहे. जिसकी वजह से आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो गया था , लेकिन अब गंगा का जलस्तर कम होने के बाद गंगा घाट का दैनिक जीवन सामान्य हो रहा है. स्थानीय लोगों की मुसीबतें कम हुई हैं. कुछ घाटों का आपसी संपर्क एक बार पुनः जुड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली है. इसके अलावा वाराणसी के सबसे चर्चित अस्सी घाट के निर्धारित स्थान पर एक बार पुनः गंगा आरती शुरू हो गई जिसके बाद भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को यह भाव विभोर करने वाला आयोजन देखने का अवसर प्राप्त हुआ. 

नाव का संचालन अभी भी बाधित 

वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु गंगा घाट पर और नौका संचालन करने के लिए पहुंचते हैं. लेकिन सितंबर माह के पहले से ही वाराणसी के गंगा घाट पर नौका संचालन बंद है. नाविक समाज की तरफ से भी नौका संचालन शुरू करने के लिए कहा जा रहा है. इसके अलावा घाट पर जमा कीचड़ और मिट्टी को भी हटाने का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्द गंगा घाट की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी.

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Published at : 22 Sep 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS VARANASI NEWS
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