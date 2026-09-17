वाराणसी में चेन स्नैचिंग गैंग का खुलासा, 3 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार



उत्तर प्रदेश में वाराणसी पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसका वारदात करने का तरीका हर किसी को हैरान कर रहा है. इस गैंग में महिलाएं भी शामिल रही जो स्कॉर्पियो की मदद से गोरखपुर से वाराणसी पहुंचकर आम और वृद्ध महिलाओं के गले से आभूषण उड़ा लेती थी. इस मामले में वाराणसी पुलिस ने तीन महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

इस गैंग की पुलिस को काफी समय से तलाश थी.पुलिस ने इनके पास से 27 हजार नगद, एक स्कार्पियो कार और दो सोने की चेन व मोबाइल भी बरामद किया है. पुलिस इस गैंग में और लोग भी शामिल हैं या नहीं उसकी भी छानबीन कर रही है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, लालपुर पांडेयपुर थाना अंतर्गत वाराणसी पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो गोरखपुर से वाराणसी स्कॉर्पियो से पहुंचता था. इसके बाद काशी के आम सड़कों पर चल रही महिलाओं से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देता था. इसमें मुख्य रूप से 3 महिलाएं भी शामिल है जो ऑटो में घुंघट मास्क लगाकर पलक झपकते ही महिलाओं के गले से चेन उड़ा लेती थी.

DCP प्रमोद कुमार ने बताया कि इस मामले में तीन महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह वाराणसी के सड़कों पर ऑटो का प्रयोग इसलिए करते थे कि इन्हें कोई पहचान ना पाए. इनसे अभी और पूछताछ की जा रही है. अगर कोई और भी इसमें शामिल हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

महिलाओं को बनाते थे शिकार

गिरफ्तार किए गए इन चार लोगों के पास से 27000 रुपए नगद, स्कॉर्पियो वाहन और दो सोने की चेन, मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. हालांकि सबसे हैरानी वाली बात यह रही की महिलाओं का यह गैंग खुद महिलाओं को ही शिकार बनाता था. यह गिरोह बेहद शातिर ढंग से घटना को अंजाम देता था.

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