मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वाराणसी पहुंचे CM योगी, काशी विश्वनाथ के किए दर्शन

मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे. सीएम योगी व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काशी कोतवाल काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई. सीएम ने यहां विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया, फिर ईश्वर के चरणों में वंदन कर प्रदेश-देश की उन्नति, लोकमंगल, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में अनेक कार्यक्रमों व बैठकों में सम्मिलित होने के बाद देर रात दर्शन-पूजन करने पहुंचे. सबसे पहले ‘काशी कोतवाल’ बाबा काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना व आरती कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया. श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया. मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया.

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देशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की

इसके बाद मुख्यमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे. यहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में प्रवेश कर षोडशोपचार पूजन किया तथा देशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की. मुख्यमंत्री के मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया. भक्तों ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी तो सीएम ने उनका अभिवादन किया.

पूजन के दौरान सीएम के साथ कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद

मुख्यमंत्री ने बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के चरणों का वंदन कर देश-प्रदेश की उन्नति, लोकमंगल, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की. दर्शन-पूजन के दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, नीलकंठ तिवारी, अवधेश सिंह, सुशील सिंह आदि मौजूद रहे.

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