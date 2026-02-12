वाराणसी के होटल में हैदराबाद से आए भाई-बहन ने दी जान, कमरे में मिला सुसाइड नोट और 6 लाख कैश

वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. हैदराबाद से आए भाई-बहन एक होटल में ठहरे थे, लेकिन चेकआउट के समय के बाद भी जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो होटल स्टाफ को शक हुआ. कई बार कॉल करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए. दोनों भाई-बहन मृत अवस्था में पड़े थे.

कमरे से मिला सुसाइड नोट और नकदी

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों ने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था. कमरे से दवाइयां और एक छोटा सा नोट मिला, जिस पर लिखा था, “सॉरी, फॉरगिव अस.” यही नहीं, पुलिस को वहां से 6 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी भी बरामद हुई. मृतकों की पहचान गणेश गोंड और धनालक्ष्मी के रूप में हुई है. दोनों हैदराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं और कुछ दिन पहले ही काशी पहुंचे थे.

क्या मोक्ष की कामना में उठाया कदम?

घटना के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. कुछ लोग इसे काशी में मोक्ष की कामना से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि पुलिस ने अभी इस एंगल की पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है और परिवार से भी संपर्क किया गया है, ताकि असली वजह सामने आ सके.

फॉरेंसिक टीम जांच में जुटीं

मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और साक्ष्य जुटाए गए. कमरे को सील कर दिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल इस घटना से होटल स्टाफ और आसपास के लोग सदमे में हैं. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही पूरे सच का खुलासा करने की बात कह रही है.