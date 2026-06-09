उत्तर प्रदेश वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिले के रोहनिया थाना अंतर्गत सनसनीखेज घटना ने पूरे जनपद में हड़कंप मचा दिया है. रोहनिया थाना अंतर्गत सौरव विहार कॉलोनी के पास कारोबारी जितेंद्र सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. परिजनों की मदद से जितेंद्र को ट्रामा सेंटर ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. पुलिस द्वारा घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत कोई इकट्ठा करके जांच शुरू कर दी गई है.

बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम

वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत कारोबारी जितेंद्र सिंह की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. सख्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था को बदमाशों ने यहाँ सीधी चुनौती दी है. इस घटना के बाद मृतक के परिजन बेसुध है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे है. हालांकि इस मामले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे.

जींस-टीशर्ट में बिना लाल टोपी दिखे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर नए लुक में पहचानना हुआ मुश्किल

घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के सीनियर अधिकारी

वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत हुए इस घटना के बाद मौके पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सीनियर अधिकारी पहुंचे. DCP, ADCP, ACP और निकटतम थानों के प्रभारी ने पहुंचकर परिजनों और आसपास के लोगों से भी इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की. फिलहाल लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर में कारोबारी जितेंद्र की इन बदमाशों ने किन वजहों से हत्या कर दी. अब देखना यह होगा कि आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं.

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए M.Com से लेकर CTET पास अभ्यर्थी, बेरोजगारी से हैं परेशान