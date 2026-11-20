उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर वॉर तेज होती जा रही है. इसी का एक नजारा देखने को मिला वाराणसी में, जहां सर्किट हाउस के बाहर बीजेपी का बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है. जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है.

वाराणसी में सीएम योगी के समर्थन में जो पोस्टर लगाया गया है उसे अधिवक्ता अंकित राय ने लगवाया है. इस पोस्टर में माफिया अपराधी और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई का जिक्र किया गया है, जिसमें सीएम योगी को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है जो दंगाई, माफिया और अपराधियों का अंत करते दिख रहे हैं.

सीएम योगी को दिखाया नरसिंह अवतार में

वहीं पीछे की ओर योगी सरकार के बुलडोज़र एक्शन की भी तस्वीर लगी है. इस पोस्टर पर सबसे ऊपर की ओर बड़ा-बड़ा लिखा है 'अधर्म का नाश...यही है योगी का संकल्प..' वहीं नीचे की लिखा है 'अपराधी बचेंगे नहीं, क़ानून का राज चलेगा..' पोस्टर में बाईं और ऊपर की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भीं तस्वीरें लगाई गई हैं.



बीजेपी का ये पोस्टर इन सियासी चर्चा का विषय बन गया है. दिलचस्प बात ये है कि ये पोस्टर जिस सर्किट हाउस के सामने लगाया गया है. इसी सर्किट हाउस में बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 150 बार विभागीय अधिकारियों और पुलिस के साथ बैठक की है.

बता दें कि जैसे-जैसे यूपी विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है. यूपी का सियासी पारा भी हाई हो रहा है. सपा और भाजपा कोई भी सियासी दल एक दूसरे पर हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. बात चाहे सोशल मीडिया पर एआई वीडियो बनाकर हमले करने की हो या पोस्टर और होर्डिंग के ज़रिए सपा और बीजेपी में जबरदस्त वार देखने को मिल रही हैं. आने वाले दिनों में ये सियासी जंग और तेज होगी.

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