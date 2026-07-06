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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी: गंगा आरती में शामिल हुए बिहार के राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना

वाराणसी: गंगा आरती में शामिल हुए बिहार के राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना

Varanasi Ganga Aarti: बिहार के राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन रविवार को यूपी दौरे पर रहे. इस क्रम में उन्होंने वाराणसी की गंगा आरती में हिस्सा लिया. उनके साथ पत्नी सबिहा हसनैन भी मौजूद रहीं.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 06 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन रविवार को पत्नी सबिहा हसनैन के साथ वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर नियमित होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में हिस्सा लिया. राज्यपाल ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना की. 

राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन जब शाम को गंगा आरती के लिए पहुंचे तो इस दौरान पूजा से पहले रामजन्म योगी द्वारा 7 मिनट 58 सेकेंड की शंखनाद की ध्वनि सुनकर हैरान रह गए. शंखनाद की ध्वनि से वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रामजन्म योगी से मुलाकात की और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया. उन्होंने कहा कि इतनी लंबी शंखनाद की ध्वनि बेहद आकर्षक और अध्यात्मिक है.  

गंगा आरती में शामिल हुए राज्यपाल

बिहार के राज्यपाल ने इसके बाद गंगा आरती में हिस्सा लिया और बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा की आरती उतारी और पूजा अर्चना की. इस दौरान उनकी पत्नी सबिहा हसनैन ने भी मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया और पूजा में शामिल हुईं. गंगा आरती के समय पूरा दशाश्वमेध घाट भक्तिमय हो गया. प्रशासन की ओर से राज्यपाल की सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतज़ाम किए गए थे. 

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गंगा आरती को बताया अद्भुत अनुभव

गंगा आरती के बाद राज्यपाल सैय्यद अता हसनैन ने अपने अनुभवों को साझा किया और अपने इस अनुभव को बेहद अलग बताया. राज्यपाल ने यहां मौजूद विजिटर बुक में लिखा- 'एक अद्भुत अनुभव रहा आज इस विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का, हमने पहले सिर्फ आरती के बारे में सुना था लेकिन, आज आरती के दर्शन करके अद्भुत अनुभव हुआ. भगवती मां गंगा के आशीर्वाद की अनुभूति हुई.' 

बता दें कि बिहार के राज्यपाल इन दिनों यूपी दौरे पर हैं. इससे पहले उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के भी दर्शन किए थे. जिसके बाद वो वाराणसी पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए. उनके दौरे को लेकर प्रशासन भी बेहद सतर्क नजर आया. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे.  

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Published at : 06 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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