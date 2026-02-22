वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के एक हॉस्टल के बाहर फायरिंग का मामला सामने आया है. बीए तृतीय वर्ष के छात्र रोशन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि बाइक सवार 3 युवकों ने हॉस्टल के बाहर उन पर फायरिंग की. घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया और छात्रों में नाराजगी फैल गई.

छात्र ने लगाए गंभीर आरोप

रोशन मिश्रा का कहना है कि वह हॉस्टल के बाहर खड़े थे, तभी एक बाइक पर 3 युवक आए और अचानक फायरिंग कर दी. उन्होंने बताया कि घटना के बाद मौके से गोली के खोखे भी मिले, जिन्हें छात्रों ने पुलिस को सौंप दिया. छात्र का आरोप है कि यह हमला जानबूझकर किया गया.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात करीब साढ़े 9 बजे एसीपी बेलीपुर को फायरिंग की सूचना मिली थी.

सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज, कई थानों की फोर्स और अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और छात्रों से तहरीर ली. तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

अवैध रूप से रहने का भी आरोप

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, कुछ छात्रों की पहचान भी की गई है. आरोप है कि कुछ बाहरी छात्र अवैध रूप से हॉस्टल में रह रहे थे. हालांकि, यह जांच का विषय है और पूरी छानबीन के बाद ही स्थिति साफ होगी.

छात्रों का धरना, चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग

घटना से नाराज छात्रों ने हॉस्टल परिसर में धरना शुरू कर दिया. रोशन मिश्रा समेत कई छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग की है. उनका कहना है कि कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.