वाराणसी में स्कॉर्पियों कार को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, 4 युवकों की मौत

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होगा, जहां मिर्ज़ापुर से आ रही एक स्कॉर्पियो को ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मार दी. जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया. ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

ये दर्दनाक हादसा वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र में हुआ, जहां सोमवार सुबह क़रीब 5.30 बजे मिर्जापुर से वाराणसी की ओर आ रही स्कॉर्पियो को एक ट्रक ने पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी. जानकारी के मुताबिक़ इस कार में चार युवक सवार थे. तभी पीछे की ओर से तेज रफ़्तार ट्रक इस कार से टकरा गया. ये टक्कर इतनी तेज थी कि कार पीछे की ओर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

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टक्कर से स्कॉर्पियो कार क्षतिग्रस्त

इस हादसे के बाद घटना पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुँच गए और सड़क पर जाम लग गया. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी स्थिति को नियंत्रित किया और स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे युवकों को निकाला. लेकिन, इन सभी मौत हो चुकी थी.

चार युवकों की मौके पर मौत

पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. जबकि हादसे में घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंचे लोगों का कहना है कि मार्ग से गुजर रहे ट्रक ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मारी जिससे यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक वाराणसी के मिर्जामुराद क्षेत्र में पहले भी कई सड़क दुर्घटना हो चुकी हैं. पुलिस इस मामले में आगे कि विधिक कार्रवाई में जुट गई है. पोस्टमार्टम के बाद चारों के शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

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