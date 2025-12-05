वाराणसी में लाखों के कर्ज में डूबे व्यापारी ने गंगा में कूदकर दी जान, सुसाइड नोट भी बरामद

वाराणसी में कर्ज में डूबे एक व्यापारी ने गंगा में कूद कर आत्महत्या कर ली. यह खबर पूरे बनारस के व्यापारियों के साथ-साथ आम लोगों को भी झकझोर देने वाली रही. इस मामले में पुलिस को परिवार की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है लेकिन परिजनों का कहना है कि मृतक द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा गया था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों द्वारा पैसा न लौटाने की बात कही है. जिसकी वजह से व्यापारी ने यह कदम उठाया.

50 लाख के कर्ज के आगे टूटा व्यापारी का हौसला

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के दशास्वमेध थाना अंतर्गत सुरेंद्र केसरी ने कर्ज से तंग आकर गंगा में कूद कर अपनी जान दे दी . सुरेंद्र केसरी 67 वर्ष के थे , उनकी चार संतान है. परिजनों का आरोप है कि सुरेंद्र केसरी से कुछ लोगों ने लाखों रुपए लिए और उसे नहीं लौटाया . जिसके बाद सुरेंद्र पूरी तरह से कर्ज में डूब गए. सुरेंद्र द्वारा लिखा एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है. पुलिस द्वारा उनके परिजनों से भी पूछताछ की गई है.

परिजनों द्वारा नहीं दी गई तहरीर

इस मामले में निकटतम थाना दशास्वमेध की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार परिजनों की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं दी गई है.अगर आगे इस मामले में परिजन कोई शिकायत करते हैं तो विधिक कार्यवाई की जाएगी. इस घटना के बाद काशी के व्यापारी और आम लोग भी चिंतित और दुखी नजर आए.

