हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवैलेंटाइन डे पर ग्रेटर नोएडा में 25 गरीब कन्याओं का विवाह, कलराज मिश्र ने दिया आशीर्वाद

वैलेंटाइन डे पर ग्रेटर नोएडा में 25 गरीब कन्याओं का विवाह, कलराज मिश्र ने दिया आशीर्वाद

Noida News:

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वैलेंटाइन डे पर 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया. इस समारोह में पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कई प्रमुख हस्तियों ने भी इस आयोजन में भाग लिया. समाजसेवी ओमप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि यह विवाह समारोह डी-48, साइट-4, ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुआ. फाउंडेशन ने 25 जरूरतमंद कन्याओं का विवाह कराया. प्रत्येक कन्या को उनकी आवश्यकता के अनुसार लगभग 325 वस्तुएं उपहार स्वरूप दी गईं.

मनोज सिंघल ने बताया कि सभी 25 दूल्हों की बारात जय किसान खल भंडार, साइट-4 से शुरू हुई. बारात घोड़ा-बग्गी, बैंड-बाजे, ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी के साथ विवाह स्थल पर पहुंची. ग्रेटर नोएडा के कई निवासियों ने बारात में हिस्सा लिया. विवाह स्थल के प्रवेश द्वार पर पूनम अग्रवाल और अन्य महिलाओं ने तिलक लगाकर दूल्हों का स्वागत किया.

कलराज मिश्र ने आयोजन की सराहना की

पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर कहा कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी सभी की है. इस तरह के कार्यक्रम से एक बेहतर सन्देश जाता है कि कोई भी अकेला नहीं है. अगर हर जिम्मेदार यह समझ ले तो इससे बढ़िया समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है. उन्होंने आयोजकों को इस सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी और अपेक्षा की कि अन्य लोग इससे प्रेरणा लेंगे.

पांच वर्षों से किया जा रहा आयोजन

यह आयोजन ओमप्रकाश अग्रवाल और पूनम अग्रवाल की शादी की वर्षगांठ के अवसर पर पिछले पांच वर्षों से लगातार किया जा रहा है. इन आयोजनों के माध्यम से अब तक कुल 108 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जा चुका है. इस तरह के कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य समाज में सकारात्मक सन्देश देना है. स्थानीय लोगों ने आयोजकों की तारीफ की है.

इस अवसर पर ओमप्रकाश अग्रवाल, पूनम अग्रवाल, मनोज सिंघल, अनुज सिंघल, अमन अग्रवाल, कृति अग्रवाल, आकाश अग्रवाल और राशि अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

Published at : 15 Feb 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Samoohik Vivah UP NEWS NOIDA NEWS
