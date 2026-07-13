बिल्डरों के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी का एक्शन: बोले, अपराधियों के लिए यूपी में जगह नहीं- सीएम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार 13 जुलाई को 'जनता दर्शन' किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी से मुलाकात की, वही उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को समाधान के दिशा निर्देश दिए.

दरअसल, अवैध कब्जे से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे मामलों की सख्ती से जांचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें. धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें.

अपराध व अवैध कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में की जाय शीघ्रता

इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के समक्ष अवैध कब्जे से जुड़े मामले आये. पीड़ितों ने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया. मुख्यमंत्री योगी ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लेकर शासन के अधिकारियों को रवाना किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. अवैध कब्जा करने व धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. साथ ही अपराध व कब्जे से जुड़े मामलों की विवेचना में तेजी कर पीड़ितों को ससमय न्याय और दोषियों को दंड दिलाया जाय.

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बिल्डर के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंचे लोग, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

बता दें प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ व नोएडा से जुड़े एक बिल्डर की शिकायत भी 'जनता दर्शन' के जरिए से मुख्यमंत्री तक पहुंची. कार्यक्रम के दौरान पीड़ितों ने बताया कि बिल्डर ने एक ही फ्लैट कई लोगों को रजिस्ट्री कर दिया है. इस पर मुख्यमंत्री योगी ने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया और कहा कि जांच में बिल्डर के दोषी मिलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए.

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