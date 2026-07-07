उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार 6 जुलाई को सुबह जनता दर्शन का आयोजन किया. इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक फरियादी से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने जरूरतमंद लोगों को आवास दिलाने और गंभीर बीमारियों से पीड़ितों के इलाज में भरपूर आर्थिक सहायता देने का आत्मीय भरोसा दिया है. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारी सरकार ‘नर सेवा को नारायण सेवा’ मानकर 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हित के लिए हर कार्य कर रही है.

सीएम योगी ने फरियादियों के सुनी फरियाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी खुद फरियादियों की फरियाद सुनने पहुंचे. जहां उन्होंने ने एक-एक कर सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना. सीएम योगी ने फरियादियों के प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण कर समयबद्ध तरिके से निष्पक्ष और प्रभावी रूप से पूरा करने के निर्देश भी दिए है.

अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए

इस दौरान सीएम योगी ने गरीबों को बेहतर आवास और मेडिकल इलाज उपलब्ध कराने को लेकर कहा कि सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दिलाने तथा हर समस्या के प्रभावी ढंग से निस्तारण के लिए संकल्पित है. इस बीच उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि वे जन समस्याओं पर जरूरी संवेदनशीलता दिखाएं.

अवैध कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संबंधी शिकायतों पर पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व व पुलिस से जुड़े मामले में समयसीमा के भीतर न्याय दिलाया जाए और मामले का निस्तारण कर पीड़ित की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाए.