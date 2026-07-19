यमुनोत्री हाईवे फिर बंद, उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद स्यानाचट्टी के पास मलबा गिरा

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देर रात हुई बारिश के बाद यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर बाधित हो गया है. स्यानाचट्टी के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर आने के कारण हाईवे पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. मार्ग बंद होने से यमुनोत्री धाम की ओर जाने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई .

जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग खंड बड़कोट को सड़क खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. संबंधित विभाग की टीमों और मशीनरी को मौके के लिए रवाना किया गया है. मलबा हटाने और सड़क को यातायात के लिए सुरक्षित बनाने के बाद ही वाहनों को आगे भेजा जाएगा.

यह भी पढ़ें: मुरादाबाद: एक्टर आमिर खान को धमकी पर भड़कीं सपा सांसद रुचि वीरा, कहा- 'हमारे देश में...'

देर रात की बारिश के बाद फिर बाधित हुआ मार्ग

स्यानाचट्टी क्षेत्र में बारिश के दौरान पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं. इस बार भी देर रात हुई बारिश के बाद सड़क पर मलबा जमा हो गया, जिससे यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया. हाल में भी स्यानाचट्टी के पास भारी मलबा आने से यात्रा मार्ग प्रभावित हुआ था.

प्रशासन की ओर से यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने और हाईवे खुलने की आधिकारिक सूचना मिलने के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाने की सलाह दी गई है. बारिश के बीच पहाड़ी से दोबारा पत्थर या मलबा गिरने की आशंका को देखते हुए सड़क खोलने का काम सावधानी से किया जा रहा है.

यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर निकलने की अपील

उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों को अनावश्यक यात्रा से बचने तथा सफर शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है. उत्तरकाशी समेत कई पर्वतीय जिलों में बारिश के दौरान भूस्खलन, बोल्डर गिरने और संपर्क मार्ग बाधित होने का खतरा बना हुआ है.

फिलहाल यमुनोत्री हाईवे पर यातायात बहाल होने का समय मलबे की मात्रा और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा. प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 19-20 जुलाई को 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी