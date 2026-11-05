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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में बड़ा हादसा, नदी में गिरी यात्रियों की गाड़ी; 4 की मौत

उत्तराखंड में बड़ा हादसा, नदी में गिरी यात्रियों की गाड़ी; 4 की मौत

उत्तरकाशी में सुबह यात्रियों से भरी एक कार अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी,जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी. सभी गुजरात के बताए जा रहे हैं. मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 05 Nov 2026 12:41 PM (IST)
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उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गुरूवार सुबह कार हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास हुआ है. कार में सात लोग सवार थे, सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव शुरू किया.

घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुःख जताया और स्थानीय अधिकारियों ने बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि घायलों को हरसंभव मदद दी जाएगी. शुरूआती जानकारी में सभी यात्री गुजरात के साबरमती के बताए जा रहे हैं. पहचान की कोशिश की जा रही है.

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धाराकुंड से आगे हुए हादसा 

जानकारी के मुताबिक, एक इनोवा कार जिसमें ड्राईवर समेत सात लोग सवार थे, जैसे ही  गंगनानी धाराकुंड से 20 मीटर आगे डबरानी की ओर बढ़ी, अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी. जिसमें अब तक चार लोगों के मरने की सूचना है. बाकी की तलाश की जा रही है. SDRF और 108 टीमें मौके पर मौजूद हैं.  

इसके अलावा वाहन में सवार अन्य लोगों की तलाश के लिए जल पुलिस और गोताखोरों ने मोर्चा संभाला हुआ है. हादसे की गंभीरता को देखते हुए मनेरा से NDRF के 27 सदस्यीय दल को भी घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है. इसके अलावा स्थानीय पुलिस की टीमें भी बचाव कार्य में लगी हुई हैं.

यात्रियों की पहचान के लिए कवायद तेज 

उधर घटना के बाद अब आपदा कंट्रोल रूम और पुलिस की ओर से सभी यात्रियों के नाम, पते और पहचान की कोशिश की जा रही है. स्थानीय अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हैं. जैसे ही पहचान होती है, परिजनों को संपर्क किया जाएगा. 

हादसे की वजह को लेकर माना जा रहा है कि चालक से चूक हुई, क्योंकि पहाड़ों पर तीव्र मोड़ पर अक्सर ड्राईवर नियंत्रण खो देते हैं. इसलिए इस हादसे में भी यही कारण माना जा रहा है. 

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Input By : नितिन चौहान
Published at : 05 Nov 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Accident News UTTARAKHAND NEWS
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