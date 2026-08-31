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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूथ को विदेश में मिलेगी नौकरी, CM धामी ने विदेशी प्रतिनिधियों से की मुलाकात

यूथ को विदेश में मिलेगी नौकरी, CM धामी ने विदेशी प्रतिनिधियों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के होम स्टे कारोबार की तारीफ करते हुए कहा कि विदेशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को इस मॉडल से रूबरू कराने के लिए उनका भ्रमण कराया जा सकता है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 31 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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उत्तराखंड के युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के दरवाजे खोलने की कवायद सरकार ने तेज कर दी है, सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी इथियोपिया में भारत के राजदूत देवेश उत्तम और जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा ने मुलाकात की, बैठक में इन तीनों देशों में मौजूद रोजगार की संभावनाओं और वहां दरकार कुशल मानव संसाधन को लेकर भी लंबी चर्चा हुई.

मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि अधिकारी संबंधित भारतीय मिशनों के साथ लगातार संपर्क में रहें, ताकि यह पता चलता रहे कि किन देशों में किन क्षेत्रों में नौकरियों की गुंजाइश सबसे ज्यादा है.

होम स्टे मॉडल दिखाने का सुझाव, फार्मा और आयुर्वेद पर भी जोर

चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के होम स्टे कारोबार की तारीफ करते हुए कहा कि विदेशों से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों को इस मॉडल से रूबरू कराने के लिए उनका भ्रमण कराया जा सकता है. साथ ही उन्होंने फार्मा, उद्योग, आयुर्वेद और वेलनेस को ऐसे क्षेत्र बताया जिनमें उत्तराखंड की अपनी खासियत है और इन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रचारित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए.

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जाम्बिया में शिक्षा-कृषि, जमैका में नर्सिंग और इथियोपिया में लॉजिस्टिक्स में संभावनाएं

जाम्बिया के उच्चायुक्त आलोक रंजन झा ने बताया कि उनके देश में शिक्षा और कृषि क्षेत्र में दक्ष लोगों की भारी मांग है और इस बारे में जल्द ही राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी. उन्होंने हर तरह के सहयोग का भरोसा भी दिलाया, जमैका के उच्चायुक्त मयंक जोशी ने पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और कृषि को संभावनाओं से भरा क्षेत्र बताया, खासकर नर्सिंग में प्रशिक्षित लोगों की मांग की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया. वहीं इथियोपिया के राजदूत देवेश उत्तम ने बताया कि उनके देश में प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स के अलावा फार्मास्युटिकल और फ्लोरीकल्चर क्षेत्र में भी काम की काफी गुंजाइश है

भारतीय मिशनों से समन्वय बनाकर पहुंचाई जाएगी जानकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के अंत में दोहराया कि सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके देने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भारतीय मिशनों के जरिए विदेशों में मौजूद अवसरों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने और उन्हें जरूरी प्रशिक्षण देने का काम सुनियोजित ढंग से किया जाए.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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