उत्तराखंड में गुलदार के हमले से महिला की मौत, ग्रामीणों ने वन विभाग की लापरवाही पर उठाए सवाल

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के खिर्सू विकासखंड के कोटी गाँव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. जहां गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान गिन्नी देवी (65 वर्ष) निवासी ग्राम कोटी के रूप में हुई है. बुधवार शाम को अचानक हुए इस हमले ने पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है.

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार गिन्नी देवी घर के पास ही किसी काम से बाहर गई थीं, तभी घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया. इस हमले की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और लोग वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जता रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार की गतिविधियां बढ़ी हैं लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए.

इस घटना की जानकारी मिलते ही उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जिलाधिकारी और डीएफओ पौड़ी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए. उन्होंने बाघ (गुलदार) को पकड़ने के लिए विशेष टीम तैनात करने, प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के आदेश दिए हैं. वन विभाग की टीम रात में ही सक्रिय हो गई है और आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है.

कोटी गाँव सहित पूरे खिर्सू क्षेत्र में दहशत का माहौल

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर वन विभाग की टीम को तुरंत सूचना देने की अपील की है. इस घटना के बाद कोटी गाँव सहित पूरे खिर्सू क्षेत्र में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों ने मांग की है कि लगातार बढ़ते वन्यजीव हमलों को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाए, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो.

यूपी के किसानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, लाखों अन्नदाताओं के खाते में सीधा आएगा पैसा