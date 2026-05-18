उत्तराखंड में तापमान ने बढ़ाई तपिश, मैदानी से पहाड़ी इलाकों तक झुलसा रही गर्मी

उत्तराखंड में मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलकों तक इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और दोपहर के वक्त सड़कें पूरी तरह सुनसान हो जाती हैं. देहरादून में बीते 26 घंटों के भीतर अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार को पारा 37.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा. उधम सिंह नगर में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया.

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है. मौसम शुष्क बना रहेगा और पारे में एक से दो डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम विभाग ने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में लू चलने की चेतावनी जारी की है. दोपहर में इन इलाकों में गर्म और शुष्क हवाएं चल रही हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं. बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले मज़दूरों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

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पहाड़ों पर भी गर्मी ने दस्तक दी

यह गर्मी सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं रही. पर्वतीय क्षेत्रों में भी दिन के वक्त चिलचिलाती धूप महसूस की जा रही है. हालाँकि, पहाड़ों में सुबह और शाम का मौसम अभी भी सुहाना है और हल्की हवाएँ उमस से राहत दे रही हैं. नई टिहरी में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और मुक्तेश्वर में 27.7 डिग्री रहा लेकिन इन इलाकों के लिहाज़ से यह भी कम नहीं है.

बुधवार को आकाशीय बिजली की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है. तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. लोगों को उस दिन पहाड़ों में ट्रेकिंग या खुले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है. फिलहाल, प्रशासन की ओर से लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच ज़रूरी काम के बिना घर से न निकलने, खूब पानी पीने और हल्के सूती कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है.

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