उत्तराखंड: नए साल की शुरुआत के साथ ही बदला मौसम का मिजाज, पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार

नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के मौसम ने करवट ले ली है. प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ों में ठंड और बढ़ गई है. हालांकि लंबे समय से औली समेत कई इलाकों में बर्फबारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन व्यापक बर्फबारी नहीं हो सकी. इसके बावजूद बृहस्पतिवार शाम को कुछ ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फ गिरने से मौसम पूरी तरह सर्द हो गया.

जानकारी के अनुसार हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम के नर नारायण पर्वत, नीलकंठ, बसुधारा क्षेत्र सहित अन्य ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई. इसके अलावा सीमांत क्षेत्र मलारी में भी कुछ देर के लिए हल्की बर्फ गिरने की खबर है. बीते दो दिनों से मौसम खराब बना हुआ था, जिससे लोगों को बर्फबारी की उम्मीद थी, लेकिन केवल ऊंचाई वाले इलाकों तक ही बर्फ सीमित रही.

मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को भी पर्वतीय जिलों में मौसम बदला रह सकता है. दो जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है. वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाने के आसार हैं.

पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के आसार

मौसम विभाग ने देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों के कुछ क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के साथ ही तापमान में और गिरावट आने की संभावना है. खासतौर पर पर्वतीय इलाकों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है.

4 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान

आने वाले दिनों की बात करें तो तीन और चार जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. इसके बाद पांच जनवरी को एक बार फिर मौसम बदल सकता है. छह और सात जनवरी को दोबारा मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है. उधर गुरुवार को मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने से दिनभर ठंड ने लोगों को खासा परेशान किया.