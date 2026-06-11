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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: पाटी और गढ़ीनेगी में भाजपा पर भारी पड़े निर्दलीय, निकाय चुनाव परिणामों ने बढ़ाई संगठन की चिंता

उत्तराखंड: पाटी और गढ़ीनेगी में भाजपा पर भारी पड़े निर्दलीय, निकाय चुनाव परिणामों ने बढ़ाई संगठन की चिंता

Uttarakhand Politics: इन चुनाव परिणामों ने संगठन की जमीनी पकड़ और रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब हाल ही में पार्टी स्तर पर बूथ प्रबंधन को मजबूत करने में जुटी है.

By : दानिश खान | Updated at : 11 Jun 2026 06:07 PM (IST)
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उत्तराखंड में घोषित शहरी निकाय चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है.तीन नगर निकायों में से दो-चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत और ऊधम सिंह नगर जिले की गढ़ीनेगी नगर पंचायत में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.खास बात यह रही कि दोनों ही स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की.

इन चुनाव परिणामों ने संगठन की जमीनी पकड़ और रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब हाल ही में पार्टी स्तर पर बूथ प्रबंधन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए व्यापक तैयारी के दावे किए जा रहे थे.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

तीन बार गिनती, लेकिन नहीं बदली तस्वीर

पाटी और गढ़ीनेगी दोनों नगर पंचायतों में मुकाबला बेहद कांटे का रहा.जीत का अंतर इतना कम था कि भाजपा ने परिणामों को तुरंत स्वीकार नहीं किया और पुनर्गणना की मांग की गई.एक नहीं, बल्कि तीन बार मतों की गिनती हुई, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा. निर्दलीय प्रत्याशी आगे और भाजपा पीछे.अंततः पार्टी को हार स्वीकार करनी पड़ी.लगातार तीन बार रिकाउंटिंग होना इस बात का संकेत है कि अंदरूनी स्तर पर असंतोष और बेचैनी कितनी अधिक थी.

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पाटी: राजनीतिक रूप से अहम सीट पर झटका

चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत का राजनीतिक महत्व काफी बड़ा माना जाता है.यह क्षेत्र लंबे समय से सत्ता के प्रभाव में रहा है और यहां संगठन की मजबूत मौजूदगी मानी जाती रही है.इसके बावजूद भाजपा यहां अपनी पकड़ बनाए रखने में नाकाम रही.

यहां निर्दलीय प्रत्याशी नारायण लाल ने जीत दर्ज की.वे मूल रूप से कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन टिकट न मिलने के बाद बागी होकर मैदान में उतरे और अंततः जीत हासिल कर ली.यह परिणाम पार्टी के लिए दोहरी चुनौती लेकर आया.एक ओर बागियों का असर, दूसरी ओर संगठन की कमजोर होती पकड़.स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा रही कि क्षेत्रीय सामाजिक और भावनात्मक समीकरणों ने इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई.जनता ने पार्टी लाइन से हटकर व्यक्तिगत पहचान और स्थानीय जुड़ाव को प्राथमिकता दी.

गढ़ीनेगी: मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र में हार

ऊधम सिंह नगर जिले की गढ़ीनेगी नगर पंचायत में भी भाजपा को निराशा हाथ लगी.यह क्षेत्र जनसंख्या, औद्योगिक गतिविधियों और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से अहम माना जाता है.इसके बावजूद यहां निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा ने जीत हासिल कर सभी को चौंका दिया.

यह परिणाम कई सवाल खड़े करता है. क्या उम्मीदवार चयन में चूक हुई, या फिर संगठन स्तर पर समन्वय की कमी रही? जिस क्षेत्र में पार्टी का मजबूत ढांचा माना जाता था, वहीं इस तरह की हार ने रणनीतिक कमजोरियों को उजागर कर दिया है

नरेंद्रनगर: निर्विरोध जीत पर भी सवाल

तीसरे निकाय टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर में भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए.हालांकि इस जीत को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि विपक्षी प्रत्याशी का नामांकन तकनीकी कारणों से खारिज हो गया था. ऐसे में बिना मुकाबले मिली जीत को लेकर राजनीतिक विश्लेषक इसे वास्तविक जनसमर्थन का संकेत मानने से बच रहे हैं.

चुनाव में देरी और अब परिणामों का असर

इन निकायों के चुनाव पहले ही काफी समय से लंबित थे.वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इन्हें पहले के चुनावों से अलग रखा गया था.लंबे इंतजार के बाद 25 मई 2026 को अधिसूचना जारी हुई और चुनाव संपन्न कराए गए.

अब जब नतीजे सामने आए हैं, तो यह साफ है कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं.छोटे निकायों के ये परिणाम भले सीमित दायरे के हों, लेकिन इन्होंने बड़े राजनीतिक संकेत जरूर दे दिए हैं.

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Published at : 11 Jun 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
BJP UTTARAKHAND NEWS Urban Body Election
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