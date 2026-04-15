उत्तराखंड: चारधाम यात्रा से पहले परिवहन विभाग अलर्ट, वीकेंड ट्रैफिक के लिए नई व्यवस्था लागू

चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. अब तक 899 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया जा चुका है, जबकि आने वाले दिनों में आवेदनों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं वाहनों को यात्रा की अनुमति दी जा रही है, जो सभी तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर खरे उतर रहे हैं.

ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले वाहनों की फिटनेस, ब्रेक सिस्टम, लाइट, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र समेत सभी जरूरी दस्तावेजों की सख्त जांच की जा रही है. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि वाहन पहाड़ी मार्गों के अनुकूल हों, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या दुर्घटना की आशंका कम हो सके.

परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन तेजी से बढ़ेंगे. इसे देखते हुए अतिरिक्त टीमें और काउंटर तैनात किए जा रहे हैं, ताकि चालकों को बिना किसी देरी के समय पर ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराया जा सके. विभाग फिलहाल अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और हर आवेदन की बारीकी से जांच की जा रही है.

वहीं, यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है. वीकेंड पर बढ़ने वाले दबाव को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा. इसके तहत मंगलौर-रुड़की मार्ग पर अब्दुल कलाम चौक के पास भारी वाहनों को रोका जाएगा, जिससे जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से सड़क हादसों में कमी आएगी और यात्रा मार्गों पर यातायात अधिक व्यवस्थित रहेगा. कुल मिलाकर, चारधाम यात्रा से पहले परिवहन विभाग द्वारा की जा रही ये तैयारियां यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम मानी जा रही हैं.