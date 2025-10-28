25 साल में उत्तराखंड बना ग्लोबल टूरिज्म हब, 23 करोड़ से ज्यादा पर्यटक राज्य में पहुंचे

उत्तराखंड अब केवल तीर्थाटन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोमांच, प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता के चलते यह वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है. राज्य गठन के 25 वर्षों में यहां पर्यटन उद्योग ने अभूतपूर्व विकास किया है. बीते तीन वर्षों में ही उत्तराखंड में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है.

राज्य स्थापना के समय पर्यटन मसूरी, नैनीताल और चारधाम यात्रा तक सीमित था. सीमित सड़क और बुनियादी ढांचे के कारण चारधाम यात्रा कठिन मानी जाती थी. लेकिन अब ऑल वेदर रोड, हेली सेवा और आधुनिक सुविधाओं के कारण यात्रा सुगम हो गई है. इससे न सिर्फ धार्मिक पर्यटक बढ़े हैं बल्कि होम स्टे, होटल, महिला स्वयं सहायता समूहों और परिवहन कारोबारियों को भी सीधा लाभ मिला है.

पीएम मोदी का है ड्रीम प्रोजेक्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण से तीर्थाटन को नई दिशा मिली है. वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारपुरी का कायाकल्प हुआ है. पहले चरण में 225 करोड़ रुपये के कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि दूसरे चरण के कार्य तेजी से चल रहे हैं. इसी तरह बदरीनाथ धाम को मास्टर प्लान के तहत आध्यात्मिक पर्वतीय शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है.

साहसिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा

राज्य में साहसिक पर्यटन भी तेजी से बढ़ा है. राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, पर्वतारोहण, योग और “वर्क फ्रॉम हिल्स” जैसी गतिविधियों के लिए देश-विदेश के पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं. मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 16 प्राचीन मंदिरों को पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है. पर्वतमाला मिशन के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे निर्माण कार्य अदाणी समूह द्वारा किया जा रहा है.

वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर बढे कदम

प्रदेश सरकार अब उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है. साथ ही टिहरी झील को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1200 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन और तीर्थाटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और सरकार वर्षभर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उत्तराखंड का पर्यटन उद्योग आज प्रदेश के हर कोने तक पहुंच चुका है, और यह हर साल नए रिकॉर्ड बनाते हुए राज्य की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयां दे रहा है.