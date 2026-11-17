उत्तराखंड में मंगलवार की सुबह दो अलग-अलग सड़क हादसों ने 14 लोगों की जान ले ली. टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में हुई इन दुर्घटनाओं में कुल 30 लोग घायल भी हुए हैं. हादसे के बाद स्थानीय पुलिस-प्रशासन राहत एवं बचाव में जुट गया है.

पहला हादसा टिहरी में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाइवे पर हुआ, जबकि दूसरा हादसा रुद्रप्रयाग में, यहां एक बोलेरो गाड़ी जो बारातियों से भरी थी, अचानक खाई में जा गिरी. दोनों घटनाओं के बाद कोहराम मचा हुआ है.

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टिहरी में नदी में गिरी बस, 10 की मौत

पहला हादसा टिहरी जिले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गूलर के पास हुआ यात्रियों से भरी एक बस सड़क से फिसलकर करीब 100 मीटर नीचे नदी में जा गिरी. हादसे में 10 यात्रियों की जान चली गई. जबकि 3 साल की एक बच्ची समेत 24 लोग घायल हुए हैं.

बस में सवार यात्रियों के अनुसार चालक काफी तेज रफ्तार से बस चला रहा था. यात्रियों ने कई बार चालक से गाड़ी धीमी करने को कहा. हालांकि उसने यात्रियों की बात को अनसुना कर दिया. प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार को ही हादसे की वजह माना जा रहा है. पुलिस और प्रशासन की जांच के बाद ही असली कारण स्पष्ट हो सकेगा.

रुद्रप्रयाग में खाई में गिरी बारातियों की बोलेरो

दूसरा हादसा रुद्रप्रयाग जिले की क्यूंजा घाटी में हुआ. पोखरी में एक शादी समारोह से लौट रहे बारातियों की बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई. जबकि 6 लोग घायल हो गए घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है.

स्थानीय अधिकारियों ने दोनों हादसों की जांच शुरू कर दी है. दोनों ही हादसों में चालक का नियंत्रण खोना बताया जा रहा है. पुलिस ने वाहन चालकों से पहाड़ों पर तीव्र मोड़ों पर सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की अपील की है.

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