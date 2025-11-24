उत्तराखंड: टिहरी में दर्दनाक सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 5 की मौत, कई घायल

उत्तराखंड के टिहरी जिले में नरेंद्रनगर के पास स्थित प्रसिद्ध कुंजापुरी मंदिर के निकट रविवार (23 नवंबर) की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. गुजरात से आए श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें पांच लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है.

इस बस में कुल 28 यात्री सवार थे और सभी कुंजापुरी देवी मंदिर के दर्शन के लिए आए हुए थे. फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनका इलाज चल रहा है. हालात पर काबू पाने के लिए एसडीआरअफ की टीम भी मौके पर पहुंची.

घटना पर चश्मदीदों ने क्या बताया?

चश्मदीदों के अनुसार, बस एक तीखे मोड़ पर पहुंचते ही अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे बने सुरक्षा पैरापेट को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी. फिलहाल बस चालक के घायल होने की सूचना है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

प्राथमिक अनुमान है कि वाहन के ब्रेक फेल होने या चालक के नियंत्रण खोने से बस हादसे का शिकार हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी है. जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सहायता उपाय शुरू कर दिए हैं.

कुंजापुरी मंदिर उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. लगातार बढ़ते यातायात और तीखे मोड़ों वाले मार्ग को लेकर स्थानीय लोग कई बार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठा चुके हैं. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राहत-बचाव कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम

घटना की सूचना मिलते ही टिहरी जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और SDRF की टीमें तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गईं. दुर्घटना स्थल के पहाड़ी मोड़ों वाले कठिन क्षेत्र में होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कतें आईं, लेकिन टीमों ने तुरंत घायलों को खाई से निकालने का अभियान शुरू किया. बचाव-कर्मियों के अनुसार कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.