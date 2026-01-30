टिहरी एक्रो फेस्टिवल में टला बड़ा हादसा, झील में गिरे दो पैराग्लाइडर, SDRF ने किया रेस्क्यू

उत्तराखंड में एक्रो फेस्टिवल और SIV चैंपियनशिप टिहरी 2026 के दौरान बुधवार, 29 जनवरी को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के दौरान दो पैराग्लाइडर पायलट अनियंत्रित होकर टिहरी झील में गिर गए थे. हालांकि, मौके पर पहले से तैनात SDRF की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते दोनों पायलटों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

तकनीकी कारणों की वजह से बिगड़ा संतुलन, झील में गिरे पैराग्लाइडर

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस एक्रो फेस्टिवल और SIV चैंपियनशिप के तहत टिहरी झील क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग इवेंट आयोजित किया जा रहा था. इसी दौरान उड़ान भर रहे दो पैराग्लाइडर तकनीकी कारणों की वजह अचानक संतुलन बिगड़ने से झील में गिर गए. घटना के समय झील और प्रतापनगर क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और SDRF की विशेष रेस्क्यू टीमें भी पहले से ही अलर्ट मोड पर तैनात थीं.

जैसे ही पैराग्लाइडर के झील में गिरने की सूचना SDRF को मिली, मौके पर मौजूद टीम ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. SDRF के प्रशिक्षित जवानों ने पूरी सूझबूझ और समन्वय के साथ झील में उतरकर दोनों पायलटों तक अपनी पहुंच बनाई. इसके बाद रेस्क्यू बोट और आवश्यक उपकरणों की मदद से दोनों पायलटों को सुरक्षित रूप से झील से बाहर निकाल लिया गया.

SDRF की तैनाती ने एक संभावित बड़े हादसे को होने से टाला

रेस्क्यू के बाद दोनों पायलटों की प्राथमिक चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें वे पूरी तरह सुरक्षित पाए गए और किसी भी तरह की गंभीर चोट की पुष्टि नहीं की गई . प्राथमिक उपचार के बाद दोनों पायलटों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है. प्रशासन और आयोजन समिति ने SDRF की तत्परता और पेशेवर कार्यशैली की सराहना की है.

अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के साहसिक खेल आयोजनों में सुरक्षा सर्वोपरि होती रहती है और SDRF की तैनाती ने एक संभावित बड़े हादसे को होने से टाल दिया है. गौरतलब है कि एक्रो फेस्टिवल और SIV चैंपियनशिप टिहरी 2026 देश-विदेश के पैराग्लाइडिंग पायलटों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.