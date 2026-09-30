Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में ABVP का दबदबा, निर्दलीयों ने भी दिखाया दम

उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में ABVP का दबदबा, निर्दलीयों ने भी दिखाया दम

उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में हुए छात्रसंघ चुनाव के नतीजों गढ़वाल में मंडल की 55 सीटों में 23 पर एबीवीपी के अध्यक्ष चुने गए हैं. जबकि कुमाऊं निर्दलीयों ने अपना जलवा बिखेरा है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 30 Sep 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में हुए छात्रसंघ चुनाव में मिले नतीजों में उत्तराखंड के दो मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं. गढ़वाल मंडल में जहां ABVP का दबदबा देखने को मिला. वहीं कुमाऊं में निर्दलीय प्रत्याशियों में अपना लोहा मनवाया है.

गढ़वाल मंडल के 55 डिग्री कॉलेजों में से 23 पर ABVP का अध्यक्ष बने, 17 कॉलेजों में NSUI, जबकि 15 कॉलेजों में निर्दलीयों ने बाजी मारी है. वहीं दूसरी ओर कुमाऊं मंडल के 51 कॉलेजों में 25 निर्दलीय अध्यक्ष चुने गए. ABVP के 16, जबकि 7 कॉलेजों में NSUI के अध्यक्ष चुने गए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी राज्यसभा चुनाव में तीसरा कैंडिडेट कौन और कब होगा ऐलान? अखिलेश ने बताया
यूपी राज्यसभा चुनाव में तीसरा कैंडिडेट कौन और कब होगा ऐलान? अखिलेश ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादूनः नौकर ने खाने में मिलाई बेहोशी की दवा, BJP पार्षद के घर की लाखों की चोरी
देहरादूनः नौकर ने खाने में मिलाई बेहोशी की दवा, BJP पार्षद के घर की लाखों की चोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के 25 विधायक... सरप्राइज तो हम देंगे', केशव मौर्य ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
'सपा के 25 विधायक... सरप्राइज तो हम देंगे', केशव मौर्य ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में टूटेंगे BJP के विधायक? अखिलेश बोले- 'बहुत लोग संपर्क में हैं...'
राज्यसभा चुनाव में टूटेंगे BJP के विधायक? अखिलेश बोले- 'बहुत लोग संपर्क में हैं...'

राज्यसभा चुनाव में टूटेंगे BJP के विधायक? अखिलेश बोले- 'बहुत लोग संपर्क में हैं...'

देहरादून DAV में ABVP, DBS में NSUI

छात्र संघ चुनाव के नतीजों में देहरादून के DAV पीजी कॉलेज में ABVP के नवदीप राणा अध्यक्ष चुने गए. कॉलेज में लगातार दूसरी बार ABVP का अध्यक्ष बना है. हालांकि, महासचिव पद पर निर्दलीय नीलांश शर्मा ने जीत दर्ज की. वहीं दूसरी ओर डीबीएस कॉलेज में अध्यक्ष पद NSUI के हिस्से आया.

हल्द्वानी MBPG में बड़ा उलटफेर

सबसे चर्चित नतीजा कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय, हल्द्वानी के MBPG कॉलेज से आया. यहां ABVP से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे आर्यन बेलवाल ने 466 वोटों के अंतर से अध्यक्ष पद जीत लिया. इसके साथ ही पिछले 9 साल से चला आ रहा ABVP का वर्चस्व खत्म हो गया.

'युवाओं की हुंकार से बेनकाब हुई झूठ की गूंज'

छात्र संघ चुनाव के नतीजों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, "प्रदेश के महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. युवाओं की इस हुंकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि की युवाशक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा और छात्रहित के प्रति समर्पित संगठन के साथ खड़ी है ना कि ‘झूठ की गूंज’ से युवाओं को भ्रमित करने वाली सोच के साथ."

सीएम धामी ने आगे कहा कि "यह परिणाम उन ताकतों के लिए भी स्पष्ट संदेश है, जो युवाओं को कॉमेडी, जातिवाद और देश की सेना व महापुरुषों को अपमानित करने वाली सोच से जोड़ना चाहती हैं. आज उत्तराखण्ड की युवाशक्ति ने अपने वोट की ताक़त से देश तोड़ने वाली विचारधारा को करारा जवाब दिया है."

अखिलेश के दांव को यूं फेल करेगी BJP, सह प्रभारियों को मिली ये जिम्मेदारी

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 30 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Uttarakhand Student Union Election UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी राज्यसभा चुनाव में तीसरा कैंडिडेट कौन और कब होगा ऐलान? अखिलेश ने बताया
यूपी राज्यसभा चुनाव में तीसरा कैंडिडेट कौन और कब होगा ऐलान? अखिलेश ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादूनः नौकर ने खाने में मिलाई बेहोशी की दवा, BJP पार्षद के घर की लाखों की चोरी
देहरादूनः नौकर ने खाने में मिलाई बेहोशी की दवा, BJP पार्षद के घर की लाखों की चोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के 25 विधायक... सरप्राइज तो हम देंगे', केशव मौर्य ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
'सपा के 25 विधायक... सरप्राइज तो हम देंगे', केशव मौर्य ने बढ़ा दी अखिलेश की टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव में टूटेंगे BJP के विधायक? अखिलेश बोले- 'बहुत लोग संपर्क में हैं...'
राज्यसभा चुनाव में टूटेंगे BJP के विधायक? अखिलेश बोले- 'बहुत लोग संपर्क में हैं...'
Advertisement

वीडियोज

ALIEN MYSTERY: चांद पर एलियंस का मलबा? सामने आया बड़ा रहस्य! |ABPLIVE
UP Rajya Sabha Election 2027: सपा की तैयारी तेज..दिलचस्प मुकाबला | Akhilesh Yadav | Samajwadi Party
Kathua CISF Camp Firing: CISF कैंप में जवान ने साथियों पर की फायरिंग | Jammu Kashmir | Breaking News
Shehzad Poonawalla: रिएलिटि शो में बड़ा ड्रामा..पीट गए पूनावाला | Rise And Fall 2
जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'चाकूबाजी हुई, हमें लगा जिंदा नहीं बचेंगे' फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या क्या हुआ?
'चाकूबाजी हुई, हमें लगा जिंदा नहीं बचेंगे' फ्लाईदुबई की फ्लाइट में क्या क्या हुआ?
मध्य प्रदेश
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
SIR विवाद: MP के पूर्व CM कमलनाथ बोले, 'कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को...'
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
'ज्ञानेश कुमार को मिले भारत रत्न', TMC के बागी गुटों की NCPI को चिट्ठी
क्रिकेट
भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 
भारत के लिए खेलने वाले जम्मू-कश्मीर के क्रिकेटर, आकिब नबी खास लिस्ट में शामिल 
बॉलीवुड
Drishyam 3 Star Cast Fees: अजय देवगन को मिली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी स्टार कास्ट की फीस
'दृश्यम 3' के लिए अजय ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तबू समेत बाकी की फीस
इंडिया
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
INDIA गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को सुनाया, 'ये ठीक नहीं की...'
विश्व
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
फ्लाइट हाईजैक की कोशिश? पायलट ने भेजा सिग्नल, आखिर कहां लैंड हुआ विमान?
शिक्षा
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
कौन होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुखिया? कितनी होती है उसकी सैलरी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget