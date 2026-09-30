उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में ABVP का दबदबा, निर्दलीयों ने भी दिखाया दम

उत्तराखंड के डिग्री कॉलेजों में हुए छात्रसंघ चुनाव में मिले नतीजों में उत्तराखंड के दो मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं. गढ़वाल मंडल में जहां ABVP का दबदबा देखने को मिला. वहीं कुमाऊं में निर्दलीय प्रत्याशियों में अपना लोहा मनवाया है.

गढ़वाल मंडल के 55 डिग्री कॉलेजों में से 23 पर ABVP का अध्यक्ष बने, 17 कॉलेजों में NSUI, जबकि 15 कॉलेजों में निर्दलीयों ने बाजी मारी है. वहीं दूसरी ओर कुमाऊं मंडल के 51 कॉलेजों में 25 निर्दलीय अध्यक्ष चुने गए. ABVP के 16, जबकि 7 कॉलेजों में NSUI के अध्यक्ष चुने गए हैं.

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देहरादून DAV में ABVP, DBS में NSUI

छात्र संघ चुनाव के नतीजों में देहरादून के DAV पीजी कॉलेज में ABVP के नवदीप राणा अध्यक्ष चुने गए. कॉलेज में लगातार दूसरी बार ABVP का अध्यक्ष बना है. हालांकि, महासचिव पद पर निर्दलीय नीलांश शर्मा ने जीत दर्ज की. वहीं दूसरी ओर डीबीएस कॉलेज में अध्यक्ष पद NSUI के हिस्से आया.

हल्द्वानी MBPG में बड़ा उलटफेर

सबसे चर्चित नतीजा कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय, हल्द्वानी के MBPG कॉलेज से आया. यहां ABVP से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे आर्यन बेलवाल ने 466 वोटों के अंतर से अध्यक्ष पद जीत लिया. इसके साथ ही पिछले 9 साल से चला आ रहा ABVP का वर्चस्व खत्म हो गया.

'युवाओं की हुंकार से बेनकाब हुई झूठ की गूंज'

छात्र संघ चुनाव के नतीजों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, "प्रदेश के महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. युवाओं की इस हुंकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देवभूमि की युवाशक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा और छात्रहित के प्रति समर्पित संगठन के साथ खड़ी है ना कि ‘झूठ की गूंज’ से युवाओं को भ्रमित करने वाली सोच के साथ."

सीएम धामी ने आगे कहा कि "यह परिणाम उन ताकतों के लिए भी स्पष्ट संदेश है, जो युवाओं को कॉमेडी, जातिवाद और देश की सेना व महापुरुषों को अपमानित करने वाली सोच से जोड़ना चाहती हैं. आज उत्तराखण्ड की युवाशक्ति ने अपने वोट की ताक़त से देश तोड़ने वाली विचारधारा को करारा जवाब दिया है."

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