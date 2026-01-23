उत्तराखंड: दायित्वधारियों की 5वीं सूची को लेकर हलचल तेज, कैबिनेट विस्तार की भी अटकलें

उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. दायित्वधारियों की पांचवीं सूची जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है. इसे लेकर शासन और संगठन स्तर पर अंदरखाने कसरत तेज कर दी गई है. गोपन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों से उनके यहां रिक्त पड़े दायित्वधारी पदों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है, जिससे माना जा रहा है कि सूची जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है.

आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार संगठन को संतुलित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. ऐसे में न केवल दायित्वधारियों की नई सूची बल्कि कैबिनेट में नए मंत्रियों की संभावित एंट्री को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है. पार्टी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता लंबे समय से दायित्व मिलने की प्रतीक्षा में हैं.

विधायकों के बीच अपनी “लॉटरी खुलने” को लेकर उत्सुकता साफ नजर आ रही है, जबकि संगठन से जुड़े अनुभवी नेता विभिन्न निगमों, परिषदों और समितियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य पदों पर नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले पार्टी अधिक से अधिक नेताओं को जिम्मेदारी देकर जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाना चाहती है.

बीजेपी के आला नेताओं के बीच भी यह चर्चा है कि अधिकांश नामों पर सहमति बन चुकी है और अब केवल अंतिम स्वीकृति का इंतजार है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में दायित्वधारियों की पहली सूची 27 सितंबर 2023 को जारी की गई थी, जिसमें 10 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

इसके बाद 14 दिसंबर 2023 को दूसरी सूची जारी हुई, जिसमें 11 नेताओं के नाम शामिल थे. वर्ष 2024 में एक अप्रैल को तीसरी सूची सामने आई, जिसमें 20 नेताओं को दायित्व मिला. चार अप्रैल को चौथी सूची जारी की गई, जिसमें 18 नेताओं को शामिल किया गया था. अब सभी की नजरें पांचवीं सूची पर टिकी हैं, जिसके जरिए संगठन और सरकार दोनों को नया संतुलन देने की तैयारी मानी जा रही है.