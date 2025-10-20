उत्तराखंड में दिवाली पर बाजार में उछाल, ऑटोमोबाइल और सराफा सेक्टर में बिक्री बढ़ी

उत्तराखंड में इस बार जमकर खरीदारी हुई है, कारोबार और अर्थव्यवस्था को एक तरह से नई रफ्तार मिली है. ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर सराफा, सभी जगह ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की है. एक तरह से यह दिवाली कारोबारियों के लिए अच्छी साबित हुई है.

ऑटोमोबाइल और टू-व्हीलर मार्केट में बढ़ोतरी

इस बार दिवाली पर उत्तराखंड में कारोबार खूब चमक रहा है. ऑटोमोबाइल बाजार में भी बढ़ोतरी हुई है. लगभग 1 महीने में त्योहारों के सीजन में हर सेक्टर से सकारात्मक खबरें आई हैं. जीएसटी कम हुई तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इस बार बेहतर कारोबार कर पाया है. टू-व्हीलर मार्केट में 30 से 35 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिली.

चार पहिया वाहन और सराफा बाजार का हाल

चार पहिया वाहन बाजार में भी 20 फ़ीसदी तक बढ़ोतरी इस सीजन में देखने को मिली है. सोना-चांदी महंगा होने के बावजूद सराफा कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिली है. बाजार की चमक का असर उत्तराखंड के राजस्व पर भी देखने को मिलेगा. मानसून के दौरान हुई आपदाओं के बावजूद त्योहारों का स्वागत अच्छा रहा.

जीएसटी में बढ़ोतरी और सरकार की उम्मीद

पिछले वर्ष की तुलना में उत्तराखंड में जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में 11% की बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में अगस्त माह तक जीएसटी 3779 करोड़ था, जबकि 2025-26 में यह 4145 करोड़ हो गया. जीएसटी सुधारों के बाद कारोबार में उछाल आया है, जिससे सरकार को उम्मीद है कि अक्टूबर माह में राजस्व में और बढ़ोतरी होगी

इलेक्ट्रिक, CNG वाहन और सराफा बाजार में उछाल

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (FADA) के उत्तराखंड चैप्टर के अध्यक्ष हरीश सुरी ने बताया कि यह सीजन पिछले साल की तुलना में बेहद सुखद रहा और खरीदारी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई. इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई, वहीं शहर और आसपास के इलाकों में CNG वाहन भी खूब बिके.

सराफा मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन ने कहा कि इस बार लोग सोना और चांदी को केवल परंपरा के लिए नहीं बल्कि निवेश के तौर पर खरीद रहे हैं. इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में त्योहारी सीजन ने न केवल कारोबारियों को राहत दी है, बल्कि निवेश और खरीदारी दोनों के दृष्टिकोण से बाजार में सकारात्मक रुझान देखा गया.