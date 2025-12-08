Uttarakhand News: मोबाइल App से दोस्ती, फिर शादी का दबाव, इनकार करने पर युवती ने लड़के के परिवार को पिटवाया
Uttarakhand News: रुड़की के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित दुर्गा कॉलोनी में एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर एक युवती और उसके दो साथियों पर मारपीट और शादी के दबाव बनाने का आरोप लगाया है.
रुड़की के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित दुर्गा कॉलोनी में एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर एक युवती और उसके दो साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि युवती अपने साथियों के साथ उसके घर में घुस आई, मारपीट की और उसके बेटे से जबरन शादी का दबाव बनाने लगी. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता के अनुसार, उसका बेटा लखनऊ में एक निजी कंपनी में कार्यरत है. वहीं उसकी मुलाकात एक युवती से एक मोबाइल एप के जरिए हुई थी. दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बातचीत बढ़ी और शादी की बात तक पहुंच गई. लेकिन जब महिला ने युवती का फोटो मांगा और इंटरनेट मीडिया पर उसकी जानकारी खोजी, तो उसे एक वीडियो मिला जिससे पूरा मामला संदिग्ध लगने लगा.
युवती की सच्चाई जान युवक ने शादी से किया इनकार
वीडियो में युवती ने धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम युवक से निकाह करने की बात कबूल की थी. यही नहीं, इस मामले में लखनऊ के थाना गुडंबा में पहले से एक मुकदमा दर्ज होने की भी जानकारी मिली. यह जानने के बाद पीड़िता और उसका परिवार विवाह के प्रस्ताव से पीछे हट गया.
युवती ने लड़के के परिवार को दी धमकी
आरोप है कि इसी के बाद युवती अपने दो साथियों अंकित और हर्ष के साथ अचानक रुड़की स्थित पीड़िता के घर पहुंच गई. उन्होंने घर में घुसकर धक्का-मुक्की की, गाली-गलौज की और जबरन शादी कराने का दबाव बनाया. विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां भी दीं. घटना के बाद भी युवती और उसके साथी फोन पर लगातार धमका रहे थे.
पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच
महिला की तहरीर पर पुलिस ने युवती अंकुरिता, उसके साथी अंकित और हर्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. यह पूरा प्रकरण मोबाइल एप के जरिए बने संबंध और पहचान छिपाने से उत्पन्न विवाद को दर्शाता है, जिसने परिवार को गंभीर चिंता में डाल दिया है.
