हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में तेज रफ्तार कार ने दुकान के बाहर युवक को मारी टक्कर, CCTV में कैद हुई घटना

उत्तराखंड में तेज रफ्तार कार ने दुकान के बाहर युवक को मारी टक्कर, CCTV में कैद हुई घटना

Haridwar News: रूड़की में नशे में तेज रफ्तार कार ने दुकान के बाहर खड़ी बाइकों और युवक को टक्कर मारी दी. इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 04 Jan 2026 02:02 PM (IST)
हरिद्वार के रूड़की में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार ने दुकान के बाहर खड़ी दो बाइकों को टक्कर मार दी. इस घटना में एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह पूरी घटना दुकान के बार लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. घटना का वीडियो सोशल मिडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शनिवार (3 जनवरी) के दिन गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा चौक की ओर से एक कार बाजार की ओर जा रही थी. जैसे ही कार नेहरू स्टेडियम के पास पहुंची तो कार चालक ने कार को मोड़ने का प्रयास किया.

कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर

जानकारी के अनुसार, कार चालक बेहद ही नशे में था, जिस कारण कार ने बड़ी तेजी के साथ दुकान के बाहर खड़ी दो बाइकों को टक्कर मार दी. इसी दौरान दुकान से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति को भी कार ने जोरदार टक्कर मारकर कई फीट तक उछाल दिया. टक्कर लगने के कारण उक्त व्यक्ति घायल हो गया. इसी के साथ कार की टक्कर से दुकान के बाहर खड़ी दोनों बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि आसपास के लोगों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया, जो बेहद ही नशे में था. जिसको गंगनहर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

पुलिस के अनुसार, कई घंटे बीत जाने के बाद भी कार चालक अत्यधिक नशा होने के कारण अपना नाम भी नहीं बता पाया है. वहीं दुकान के बाहर हुई कार की टक्कर की यह घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक कार नेहरू स्टेडियम के पास से गुजर रही है और कार चालक कार उसे मोड़ने का प्रयास करता है. लेकिन कार तेजी से एक दुकान के बाहर खड़ी दो बाइको को टक्कर मार देती है. 

आरोपी कार चालक गिरफ्तार

वीडियो में कार की टक्कर से एक व्यक्ति कई फिट की ऊंचाई तक उछलता हुआ दिखाई दे रहा है. हालांकि फिलहाल पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया है, इसी के साथ कार चालक शराबी को भी हिरासत में ले लिया गया है. वहीं पीड़ित दुकानदार अरुण कुमार द्वारा पुलिस को तहरीर देकर कार चालक पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने बताया कि पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लिया है. घटना के दौरान कार चालक नशे की हालत में है

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Published at : 04 Jan 2026 02:02 PM (IST)
Haridwar Uttarakhand UK NEWS ROAD ACCIDENT
विश्व
पंजाब
बॉलीवुड
स्पोर्ट्स
कॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

विश्व
पंजाब
बॉलीवुड
स्पोर्ट्स
विश्व
विश्व
हेल्थ
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
Paisa LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
